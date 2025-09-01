女優の石田ゆり子（55）が1日、自身のインスタグラムを更新。人気女優とカフェに出掛けたことを伝えた。

石田は「2025 夏の終わり」と書き出し、「今日から9月 暦の上では秋…信じられないほど暑い毎日ですが 九月、と書くだけでほんの少し、シューっと暑さが和らぐ気がします…」と告白。「さて、つい数日前 夢のように可愛い桃のパフェを食べに 代々木上原のカフェ、cafe_de_pale_jute へ行きました」と伝えた。

そして「食器もカトラリーも、グラスの並べ方、テーブルも椅子も、ここはもう、Parisですか？」とうっとり。「ゆかちゃんと二人、いろんなこと話しながら幸せな時間でした。また行きたい」と、親交のある女優・板谷由夏と出掛けたことを明かした。

続けて「代々木上原のParis！！あ、桃のパフェは九月の中旬まで、だそうです！」と告知。「ちなみにカフェは木金土日のオープンですのでお間違いなく」とつづった。

この投稿を受けて、モデルの雅姫が「おっきー 上原のパリならわたしも出かけられる」とコメント。これに石田は「すっごい美味しくて可愛いから行って」とオススメした。

また他に「素敵なひとときでしたね」「桃のようなチャーミングなゆり子さんと由夏さん」「おふたり、可愛い」「ゆり子さんとパフェの組み合わせは神すぎる」「めちゃくちゃ美味しそう」「全てがラブリー」などの声が集まった。