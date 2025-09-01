ÅÏî´½í¤¬¡È¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¡ÉÂçÃÀÇò¥Ó¥¥Ë»Ñ¡¢¤³¤ì¤¬¡Ö¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¡×¡ÈÂ³ÊÔ¡É¼Ì¿¿½¸
°ìºòÇ¯7·î¤«¤éÉÂµ¤¤ÇÎÅÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯8·îËö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÅÏî´½í¡Ê28¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×¥°¥é¥Ó¥¢¸ø¼°X¤ËÅÐ¾ì¡£Çò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
ÅÏî´¤Ï8·î30Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç6·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¿åÊ¿Àþ¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö9·î1Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØRe:¿åÊ¿Àþ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥«¥Ð¡¼¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¤¬¹¥É¾¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£²ó¡¢´°Á´Ì¤¸ø³«¥«¥Ã¥È160¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¿ÈÂÎ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤¬Â¿¤á¤Ç¡¢¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡¿åÊ¿Àþ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡ØRe:¿åÊ¿Àþ¡Ù¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¤â¡ÖÆî¹ñ¡¦¥¿¥¤¤ÎÃÏ¤Ç4Çñ5Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¡¡¼ý¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÇ¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡¡¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÈà½÷¤Î¸½ºßÃÏ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Çò¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¤¢¤ë¶»¸µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
·ÄÂçÂ´¤ÎÅÏî´¤Ï20Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£23Ç¯7·î¤«¤éÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÎÅÍÜ¡£ÉÂÌ¾¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯10·î1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖPTSD¡×¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£1·îËö¤Ë¤Ï½é¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¡ÖÆ©ÌÀ¤òËþ¤¿¤¹¡×¤ò½ÐÈÇ¡£½é¼Ì¿¿½¸¤Ç¤Ï¿åÃå»Ñ¤ä²¼Ãå»Ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£