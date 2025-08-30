ウォンジョンヨとちびまる子ちゃんが夢の共演♪限定デザインコスメ発売

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏が手掛ける「ウォンジョンヨ」から、国民的人気キャラクター「ちびまる子ちゃん」との初コラボアイテムが登場します。9月19日（金）より数量限定で全国発売。薬用シートパックからベースメイク、リップティントまで人気4アイテムがレトロ可愛い限定パッケージに♡メイクするたびにほっと癒されるような遊び心の詰まったラインナップを、ひとつずつご紹介します。

スキンケアとベースで叶える快適メイク

まず注目したいのが「薬用モイストアップレディスキンパックC」。有効成分グリチルリチン酸ジカリウム配合で肌荒れやニキビを防ぎ、ツボクサエキスやユズセラミドなど4種の保湿成分もIN。

50枚入り1,980円（税込）で、細かな部分に使いやすいミシン目入り仕様です。

さらに「アクアグループライマーC」（2,200円・税込）は、皮脂吸着パウダーと皮脂固化パウダーで崩れにくく、うるおいを与えながら化粧持ちをキープ。

ちびまる子ちゃんがあしらわれたデザインは、持っているだけで気分が上がります♪

陶器肌パウダーと限定リップに注目

「エアリーフィルターパクトC」（全2色 各2,200円・税込）は、毛穴や凹凸をぼかし、透明感ある陶器肌を演出。

01 プレーンピンク

02 プレーンラベンダー

01プレーンピンクは血色感を、02プレーンラベンダーは透明感をプラスしてくれます。

そして今回だけの特別カラー「キャンディーグロウティント102 ダスティーリボン」（1,540円・税込）は、ちびまる子ちゃんのプリーツスカートをイメージしたくすみレッド。

ツヤ感と色持ちを兼ね備えた処方で、秋らしいメイクにぴったりです♡

数量限定コラボで癒しのメイク時間を

ウォンジョンヨとちびまる子ちゃんの初コラボは、使いやすさと遊び心を兼ね備えた特別なコレクション。

薬用スキンパック、化粧崩れを防ぐプライマー、フィルターをかけたような美肌パウダー、そして限定カラーのリップティントまで、幅広いラインナップが揃います。

数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを♪日々のメイクにほのぼのとした癒しを運んでくれるコスメです。