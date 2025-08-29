「阪神３−４巨人」（２９日、甲子園球場）

連敗を４で止めた巨人・阿部慎之助監督は六回にキャベッジが走者一掃の３点タイムリーを放った直後の走塁に苦言を呈した。

１死満塁からドリスの直球を完ぺきに捉えた打球は右中間へ。フェンス最上部に当たってグラウンドへ跳ね返った。その間に走者一掃となったが、キャベッジは二塁で止まっていた。

これに阿部監督は「いけるところはいってほしい。ホームランにならなくて悔しがってただけなんで。セカンドべース上で、そう見えたんで」と苦言を呈した。「次のリチャード（の遊ゴロ）で１点入ってたかもしれない」と指摘し、「細かいですけど、結構多い。日本の野球をなめるなってね。アメリカの野球を僕がなめてるわけじゃないけど。細かい事ができないと日本では成功できないよって。勝ったから言ってあげたい」と語った。その上で「細かい事が大事。それができてなくて惨敗してる。そういうところを突き詰めないと上にはいけない」と言う。

３年連続２桁勝利の山崎については「本当によく頑張ってくれた。貯金できるピッチャーはいいピッチャーですし。一つでも増やして欲しいなと思います」と目を細め、「戸郷で開幕したけど自分で引っ張っていくのが見える。いい自覚を持って臨んでいる」とたたえた。

九回は久々の登板となったマルティネスが締め「調整登板するか？と言ったけど、ひたすらセーブ機会を待つと言って」と明かしていた。