親に介護が必要になるときはいつか訪れます。そのとき、どのように向き合えばいいのでしょうか。タレントの山田雅人さんのお母さんは2015年、認知症と診断されたといいます。最初は他人ごとと感じていた介護に全力で向き合うようになったのは、妻のあるひと言がきっかけでした。（全4回中の1回）

【写真】認知症になっても息子の山田さんを気づかった母の生前の様子 ほか（7枚目/全16枚）

僕はずっと勘違いをしていたけれど…

── 2013年に山田さんのお父さんが亡くなってからすぐ、お母さんの様子がおかしいと感じるようになったと伺いました。2015年に認知症と診断されることになりますが、その間、どんなところに違和感を抱きましたか？

山田さん：僕はずっと勘違いしていたのです。女性って夫を亡くすと元気になるイメージがあって。父を亡くしたばかりのときは落ち込んでいた母も、いずれは友だちとランチや旅行に行くなど、アクティブになるだろうと思いこんでいました。母はもともと元気なタイプでもあったので。

でも父が亡くなり、ひとり暮らしとなった母は孤独だったのかもしれません。父と一緒に住んでいたころは、ちょっとしたことでも会話を楽しめたんですね。たとえば「今日、スーパーでトマトが安かったから思わず買っちゃった」みたいな日々のことも、父に伝えられたわけです。それが、どんなできことがあっても誰にも話せず、ひとりで抱えるしかなくなってしまい、生活にもメリハリがだんだんなくなっていきました。

── どんなときにお母さんの生活にメリハリがなくなったと感じたのでしょうか？

山田さん：ひとり暮らしになってからは、規則正しい生活をするのが億劫になっていたようです。父がいたころは夜になればお風呂に入り、きちんと布団を敷いて寝ていました。ひとり暮らしになってからは、テレビを観ながらこたつでうたた寝をして、そのまま朝まで眠ることが増えました。

僕はふだんは東京に住んでいますが、週に1回、大阪で生放送のラジオ番組を担当しています。だから毎週、実家に帰り、母と会っていました。母の生活スタイルが変わっていくのを見て「以前と違うな、どうしたんだろう？」と、気になってはいたんです。そのうちに「おかしいな？」ということが増えていきました。たとえば、冷蔵庫に同じプリンが20個くらい、同じチョコレートアイスが10個くらい入っていることがありました。1度買ったことを忘れて、買い物に行くたびに購入していたのでしょう。

デビュー2年目で漫談家としてNHK新人演芸コンクールに出場

── お母さんの様子がおかしいと感じたとき、山田さんはどう考えましたか？

山田さん：まさか認知症だとは思いもしませんでした。だから、「プリンが20個なんておかしいやろ。こんなに同じもの、誰が食べんねん！」と怒ってしまったんです。母は「そうだね、おかしいね」とうなずいていて。今思えば、かわいそうなことをしてしまいました。

認知症になると記憶が保てません。だから、買い物したことなど、自分の行動そのものを覚えていない。なぜ怒られているのかも理解できないんです。不安や悲しみだけのネガティブな感情を抱くようになり、それが認知症の進行を招く場合もあるようです。僕にはそんな認知症に関する知識が当時はまったくありませんでした。

プリンやアイスを続けて購入する以外にも、なくしものが増え、いつも家のカギや定期券を探している姿が気になりました。さらに、愛犬がどんどんやせ細っていくんです。えさをあげるのを忘れるんですね。おかしいなと思いつつ、まさか認知症とは想像もしませんでしたから、「年齢を重ねて物忘れが増えているんだろう、しっかりしてもらわないと…」というくらいの気持ちでいました。

異変は異臭から「流しの下から汚れた下着が」

── 最初に異変に気づいたのは誰でしたか？

山田さん：最初に気づいたのは僕の妻でした。母の部屋に入ると異臭がしたんです。気づいたら、母はトイレで排泄をするのも難しくなっていました。トイレに間に合わず、汚してしまった下着を流しの下などに隠していて…。

妻が「お母さんの様子がおかしい。病院で診てもらおう」と言い出したんです。妻は10代のときに自分のお母さんを亡くし、僕と結婚してすぐにお父さんを亡くしています。お父さんとお母さんがそれぞれ病床についたとき、介護もしていたんです。だからこそ、僕の母の様子を見ていて、異変に気づいたのでしょう。妻が母を病院に連れて行ってくれました。認知症の疑いのある人を病院に連れていくのは大変なことです。本人は「自分は認知症じゃない」とプライドを持っているから抵抗する場合が多いらしく。でも、妻がうまくうながしてくれました。

病院で検査を受けると認知症と診断されました。介護が必要かを判定する「要介護認定」では「要介護3」と言われました。食事や着替えはもちろん、排泄や歯磨きなど身の回りのことすべてに介護が必要な状態です。「まさか母が認知症なんて。しかも、かなり進行しているとは…」と、ショックでした。当時は認知症や介護の知識がなく、ネガティブなイメージしかなかったんです。「この先どうなるんだろう」と、不安しかありませんでした。

── 実際に介護が始まってからはいかがでしたか？

山田さん：最初のうちは女性同士ということもあり、妻が主介護者として母のめんどうを見てくれていました。排泄のこともあるから、僕があれこれ手出しをするよりも、同性の妻が適任だと思って。でも、あるとき、妻からとてもハッとすることを言われたんです。

偶然を装いながら母の徘徊につきあった日々

── 奥さまからはどんなことを言われたのでしょうか？

山田さん：「お義母さんの介護は実の息子のあなたがしたほうがいいと思う。お義母さんもうれしいんじゃないかな。それに、やるべきことにきちんと取り組んだほうが、お義母さんが亡くなったときに後悔しないよ」と言われました。

実際に自分の親の介護をした妻からの言葉は、とても説得力がありました。それまでどこか他人ごとだった介護が「自分ごと」にとらえられた瞬間でもあったんです。覚悟を決めて、介護と向き合おうと決めました。

徘徊するお母さんにつき合うこともあった

とはいえ、介護や認知症に対する知識はゼロ。何をしたらいいのかまったくわからなかったのですが、妻がさりげなくサポートしてくれました。認知症に関する本や映画などを紹介してくれて、それをかたっぱしから読んだり観たりしました。

── 映画や本を観て、学んだことはありますか？

山田さん：徘徊する母親を、娘が追いかけるドキュメンタリー映画があったんです。そのときに認知症の人が徘徊するのは、その人なりの理由があって、きちんとした決まりがあるんだと学びました。映画で学んだのは、認知症の人が徘徊しても怒ってはいけないこと。急に声をかけると「叱られる」と勘違いさせる可能性があるから、偶然をよそおって声をかけることでした。

母も認知症が進行してから、徘徊するようになりました。そのときに僕が最初にしたのは、声をかけず1～2メートル母の後ろからあとをつけて様子を見ることでした。これも映画で学んだ方法です。すると、道順に決まりがあることがわかりました。母がまだ若く、僕たち息子が子どものころ、買い物に行っていた道順だったんです。だから僕は先回りして、母が通るお店の前で待ち伏せしました。母が来たら「あれ、偶然やな」と声をかけ、一緒に帰るようにしていました。

── お母さんの行動をよく見ていたのですね。

山田さん：あるとき、母はいつもとは違うルートを徘徊しました。びっくりして後を追うと、母はバスに乗ったんです。よく観察すると、僕に背格好が近い人を追いかけていました。その人と僕を間違えていたようです。

認知症は、さまざまな原因から引き起こされると思います。でも少なくとも、僕の母の場合はさみしさが要因のひとつになったのではないかと感じます。やっぱり父を亡くし、孤独感を抱いていたのでしょう。母に介護が必要となってから、僕は全力で向き合ったと思います。病気が進行すると、母は記憶をだんだん保てなくなっていきました。それでも僕が大阪に戻ると「よく来たね」と迎えてくれたんです。

母は2023年に亡くなりました。もちろん大変なこともありましたが、最期まで介護ができてとても幸せでした。かけがえのない思い出をたくさん作れました。こう思えるのは、妻の「やるべきことにきちんと取り組んだほうが、お義母さんが亡くなったとき後悔しない」という言葉のおかげです。そして、デイサービスのスタッフさんなど、たくさんの人たちの力を借りながら、「悔いのない介護」ができたと思っています。

「物忘れひどいな」と思っていたら、認知症が進行していて介護が必要になった母を見てきた山田雅人さん。妻のアドバイスや書籍やドキュメンタリー映画から、介護を学び実践しました。ときには手をつなぎ、ときには映画を一緒に観にいき、人間の尊厳に向き合いました。

取材・文／齋田多恵 写真提供／山田雅人