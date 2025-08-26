赤酢仕上げの赤しゃりを全ネタで！『スシローの赤しゃり×天然魚』開催
株式会社あきんどスシローは、全ネタを長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりで提供する『スシローの赤しゃり×天然魚』を2025年8月27日（水）より全国のスシローにて開催する。さらに、ネタの旨さを引き立てる赤しゃりと相性抜群の「天然魚」を期間限定で販売する。
■長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりを提供
回転すしスシローは、大阪市阿倍野区のすし屋「鯛すし」から誕生した。以降、すしネタ、しゃり、価格、店舗での体験に至るまで40年以上にわたり、徹底したこだわりを貫いてきた。私たちは「すしに真っすぐ！」を掲げ、これからも大好きなおすしに真摯に向き合い、お客さまにうまいすしをお届けするために、真面目に、愚直に、そして誠実に取り組んでいる。8月27日（水）からは、しゃりにも向き合い、長期熟成した酒粕を使用した赤酢仕上げの赤しゃりを提供する。
期間限定で開催する『スシローの赤しゃり×天然魚』は、「天然魚」をはじめとする全ネタを赤しゃりで提供する。その中でも目玉商品は、「天然赤えび2貫」。ぷりぷりの食感と甘み、ふり塩で旨みを引き出された赤えびを税込120円〜で楽しめる。また、こだわりの素材を味わう贅沢手巻に新商品が登場する。
「天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻」は、天然本鮪ねぎとろの口の中でとろける脂と濃い旨み、塩こんぶのほどよい塩味と旨みに、歯切れ良く香り高い有明海産一番摘みの極上海苔を合わせた。そのほか、高級魚としても知られる金目鯛の皮目を炙ることで、脂の旨みと甘みが際立つ「青森産 金目鯛の炙り」や、柔らかくもっちりとした食感とほどよい甘みを楽しめる「九州産そでいか」が期間限定で登場する。
『ぜひ天然魚をはじめとする全ネタをネタの旨さを引き立てる赤しゃりでご提供するこの機会に、スシローにお越しください。』
※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。
※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。
■『スシローの赤しゃり×天然魚』商品概要
赤えび2貫が税込120円〜！
商品名：天然赤えび2貫
価 格：税込120円〜
販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）
販売予定総数169万食
※但し販売予定総数が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。
有明海産一番摘み海苔を使用！
商品名：天然本鮪ねぎとろと塩こんぶ手巻
価 格：税込360円〜
販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）
販売予定総数16万食
※但し販売予定総数が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況はアプリ・HPで確認できる。
商品名：青森産 金目鯛の炙り
価 格：税込280円〜
販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）
販売予定総数43万食
※但し販売予定総数が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できる。
商品名：九州産そでいか
価 格：税込180円〜
販売期間：2025年8月27日（水）〜9月7日（日）
販売予定総数82万食
※但し販売予定総数が完売次第終了。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況は、アプリ・HPで確認できる
※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。
※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合がある。
※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがある。
※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれる。
※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合がある。
※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なる。
※写真はイメージ。
商品名：天然真あじ
価 格：税込180円〜
※通常販売商品。
※店舗によって価格が異なる。
※各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できる。
※「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがない。
※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していない。
※仕入状況により、販売を中断/中止する場合がある。
※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれる。
※お持ち帰り注文は、当日予約のみとなっている場合がある。
※一部店舗は、お皿の色・デザインが異なる。
※写真はイメージ。
■『スシローの赤しゃり』
こだわりの長期熟成酒粕を使用した赤酢に砂糖と、北海道産のてんさい糖※を加えて、さらにまろやかに、酸味と甘みが程よく調和し、ネタの旨さを引き立てる。
※てんさい糖は砂糖の約30％を使用。
■スシロー
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
