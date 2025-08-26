人気ユニット「Number＿i」の平野紫耀の弟でアパレル会社社長、歌手としても活動する平野莉玖（26）の公式サイトが26日までに更新され、主演を務める予定だった映画「センティエントゲーム」の降板が発表された。

サイトでは「この度、平野莉玖が主演を務める予定であった映画『センティエントゲーム』につきまして、降板する運びとなりましたことをご報告いたします」と発表。

「本作品については、撮影開始以降、度重なるスケジュール遅延が発生し、当初予定していた撮影計画が大きく変更されました。スケジュールの調整に最大限協力してまいりましたが、当初のプロデューサーやキャスティング等との連絡が滞り、制作の進行状況や公開時期についても確認が取れない状況が続きました」と経緯を説明し、「そのような中、当初の担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました」と明かした。

続けて「撮影には一部参加いたしましたが、その後は別の方による撮影が進められていると聞いております。このような経緯を踏まえ、正式に降板させていただく決断をいたしました」とし、「本作品を楽しみにしてくださっていたファンの皆様、また関係者の皆様に、このような形でのご報告となってしまったことを、心よりお詫び申し上げます。今後とも、より良い作品をお届けできるよう努力を続けてまいりますので、引き続き温かいご支援を賜れますと幸いです」とつづった。

また、平野は自身のインスタグラムで「皆さんにお伝えしたい内容全てオフィシャルサイトに書かせていただきました」とし、「まずは期待して待っていてくれたファンの皆様本当にごめんなさい」と謝罪。

「今回の件ですごく悔しい思いをしましたし1番は皆さんを悲しませてしまうという事で今までにない憤りを感じています」と吐露。「ですが、この気持ちをいつまでも抱えても誰もいい気持ちにはなれないとも思っております。なので今日だけは悔しい思いをして明日からは切り替えて前に進もうと思います」と率直な思いをつづった。