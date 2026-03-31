ナポリは31日、ベルギー代表FWロメル・ルカクに関する声明を発表した。今回のインターナショナルマッチウィークでベルギー代表復帰を果たしていたルカクだったが、アメリカとメキシコへの長距離移動を懸念し、代表参加を辞退していた。ただ、この決断はクラブの許可を得たものではなかった上、ルカクはナポリへ戻らずにベルギー滞在を続けており、ナポリは一連の対応に憤りを示していた。ルカクのベルギー滞在の目的は、数