陸上自衛官の男が中国大使館に侵入した疑いで逮捕された事件で、防衛省は、男が事件前日は休暇を取得し、当日は無断欠勤していたと説明しました。防衛省によりますと、陸上自衛隊えびの駐屯地に所属する3等陸尉の村田晃大容疑者（23）は事件前日の23日、休暇を取得していたということです。さらに、事件当日の24日、勤務開始時刻になっても現れず、無断欠勤していたということです。ただ、休暇を取得した理由や当日連絡がついたか