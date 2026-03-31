自民党と日本維新の会が開いた「副首都」構想の具体化に向けた実務者会合＝31日午後、国会自民党と日本維新の会は31日、実務者会合で「副首都」構想の具体化に向けた法案骨子をまとめ、高市早苗首相に報告した。人口や経済の規模など一定の要件を満たす道府県の申し出を受けて首相が副首都を指定する。内閣に首相を本部長とする推進本部を設置し、2030年度末までに関連施策を集中的に推進する。今国会で法案成立を目指す。骨子