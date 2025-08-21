「可愛いしスタイル良すぎ」「腹筋も素晴らしい」美ウエストが露わに！ ベレーザ塩越柚歩のミニ丈トップス“へそ出し”ショットが話題「めっちゃ魅力的」
オフを満喫したようだ。
WEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザでプレーする日本女子代表MFの塩越柚歩が自身のインスタグラムを更新。数枚のプライベートショットを公開した。
「最近のあれこれ」
こう題した投稿で、27歳のドリブラーはカメラ目線で笑顔を見せる食事風景や、夏らしいタンクトップ姿でお茶をするショットなどをアップロード。中にはジーンズにショート丈の白いTシャツを合わせた、へそ出しスタイルでポーズを決める１枚も。
この投稿にはファンからも以下のような声が上がった。
「可愛すぎる」
「しっかり食べて練習に試合に頑張ってください」
「飾らない感じがめっちゃ魅力的」
「可愛いしスタイル良すぎ」
「二頭筋も腹筋も素晴らしい」
「エネルギーチャージ及びリフレッシュ、メリハリ大事」
「ほんとかわいいです！応援してます」
塩越は今夏、アカデミー時代から15年在籍した三菱重工浦和レッズレディースを離れ、ベレーザに完全移籍。心機一転、迎えた2025-26シーズンでは、ここまでWEリーグ開幕２試合連続でフル出場を果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】へそ出しやタンクトップ姿も！ 塩越柚歩のオフ満喫ショット！
