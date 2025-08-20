¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡ÛËôÂ¿É÷ÎÐ¤¬ÀÐ°æ´²»Ò¤é¤òÉõ¤¸¤Æ£±ÃåÈ¯¿Ê¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤À¡ª¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡Ö¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¤·¤ª¤µ¤¤¼¯ÅçÇÕ¡×¤Ï£²£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£·£Ò¤Î¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£±¤ÇËôÂ¿É÷ÎÐ¡Ê£²£³¡áÀÐÀî¡Ë¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£Í½Áª¤Ç¤Î£±Ãå¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ÎÀîºê°ÊÍè¤Ç¡¢ÀÐ°æ´²»Ò¤é¤ÎÌÔÄÉ¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö¤³¤ì¤³¤½¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤À¡ª¡×¤ÈÎ¾¼ê¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¤¢¤²¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡ÄÌ¾ï³«ºÅ¤Ê¤¬¤é¡ÖÁ°²ó¡Ê±§ÅÔµÜ£Çµ½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Î±äÄ¹¤È»×¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦°ìÀï¤ÇÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï£±Ãå¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÄ¹¤¤µ÷Î¥¤ò¹Ô¤³¤¦¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¡¢ÂÇ¾â£´³ÑÉÕ¶á¤ÇÁ°¤¬µÍ¤Þ¤ë¤ÈºÇ½ª¥Û¡¼¥àÌÜ¤¬¤±¤Æ¥«¥Þ¤·¤¿¡£Èô¤Ó¤Ä¤¤òÁÀ¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ¾Àþ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿»Þ¸÷ÈþÆà¤é¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤Ç¥´¡¼¥ëÀþ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Î£ÇµÁ°¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é¡¼¥ì¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Éã¤ÎËÓÇî¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¥ê¥ó¥°¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£Ê¹¤¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡Ä¤Ê¤ó¤À¤Ã¤±¡©¡×¤È¤Ê¤«¤Ê¤«³Ð¤¨¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢Ç¾¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¼Â¸½¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¶¥ÁöÆÀÅÀºÇ²¼°Ì¤Ç»²Àï¤·¤¿½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÍ¥½Ð¤³¤½Æ¨¤¹¤âÁ°¡¹¤Ç¶î¤±¤Æ½éÆü¤ÈºÇ½ªÆü¤Ë£³Ãå¤Ç³ÎÄêÈÄÆþ¤ê¡£¡ÖÅÀ¿ô¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤·¡ÊÄ¾Á°¤Ï¡Ëµ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ì¤ÆÎý½¬¤Ç¤âÁö¤ì¤¿¡×¡£³ÐÀÃ¤Ø¤Îà¥ä¥ëµ¤¥¹¥¤¥Ã¥Áá¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÃÏ¤Ç¤ÏÁ°²ó£±·î¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤Æ¤ª¤êÁêÀ¤Ï¤¤¤¤¡£ºÆÀï¤È¤Ê¤ëÀÐ°æ¤ËÅöÌÃÄ¾Èþ¤é¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¤ËÄ©¤à£²ÆüÌÜ¡Ê£²£±Æü¡Ë¤Î£¶£Ò¥¬¡¼¥ë¥ºÍ½Áª£²¤Ï¡Ö¼«ÎÏ´ðËÜ¡×¤Ç£²Ï¢¾¡¤Ç¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤òÁÀ¤¦¡£