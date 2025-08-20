ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢186¥¥íÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÁê¼êÌî¼ê¡È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡É¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÂÇµå¤Ë°Õµ¤¾ÃÄÀ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡ÚMLB¡Û¥í¥Ã¥¡¼¥º4¡¼11¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê8·î19Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡¿¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢186¥¥íÃÆ¤ËÁê¼êÌî¼ê¡È¥¬¥Ã¥¯¥ê¡É
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë44¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Î¤Þ¤µ¤«¤Î1È¯¤Ë¡¢Áê¼êÌî¼ê¿Ø¤¬»×¤ï¤º¸ª¤òÍî¤È¤¹¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿2²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¡£ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÂçÃ«¤ÏÁê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¥´¥ó¥Ð¡¼¤È¤³¤ÎÆü2ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¡£Âè1ÂÇÀÊ¤Ï¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥Õ¥¡¡¼¥ë¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ´ó¤ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤Ï115.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó186.5¥¥í¡Ë¡¢³ÑÅÙ19ÅÙ¡¢Èôµ÷Î¥413¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó125.9¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡£6»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë44¹æ¥½¥í¤Ï¡¢±Ô¤¤ÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿1È¯¤Ë¡¢¼éÈ÷¿Ø¤ÎÈ¿±þ¤ÏÌµ¸À¡£¥é¥¤¥È¤ò¼é¤ëÌî¼ê¤Ï¥Õ¥§¥ó¥¹ºÝ¤Þ¤ÇÉ¬»à¤ËÄÉ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë²¼¤ò¸þ¤¤¤¿¡£ÂçÃ«¤¬ÎÝ¤ò²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Ç¥³¥ë¥Æ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ëÇØ¸å¤Ç¤Ï¡¢ÆâÌî¼ê¤âÊòÁ³¤ÈÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤¿¤Þ¤ÞÆ°¤±¤º¡£¤µ¤é¤ËÊá¼ê¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝ¤òÆ§¤ó¤Ç¤â¤Ê¤ªÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤º¡¢¤¿¤ÀÂÇµå¤¬¾Ã¤¨¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÊý¸þ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶¯Îõ¤ÊÅö¤¿¤ê¤¬Èô¤Ó¹þ¤à¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î»Îµ¤¤ò°ìµ¤¤Ëºï¤°¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¡£186¥¥í¤ÎÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥¢°Ê¾å¤Ë»î¹ç¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë