画像は週プレNEWS「キン肉マン」のページ（https://wpb.shueisha.co.jp/comic/2025/08/17/127909/）より

【502話】 8月18日 公開

集英社は週プレNEWSにて、ゆでたまご氏によるマンガ「キン肉マン」第502話を8月18日に公開した。

第502話では、グレートの側頭部にあるカギ穴のようなアザに誰もが注目する。エクサベーターはガストマンにグレートの正体についての考えを話す。

なお、次回は8月18日更新予定となる。

□第502話のページ

【あらすじ】

宇宙崩壊を加速させていた元凶は刻（とき）の神だった！ 世界各地で同時開催された五大刻との一大決戦！

モハーヴェ砂漠で繰り広げられるキン肉マン＆グレート組（マッスル・ブラザーズⅢ）vsエクサベーター＆ガストマン組（インダストリアルレボリューションズ）のタッグマッチ！

お互いツープラトンに次ぐツープラトンで目まぐるしく試合が動く中、「敵を量るは目に在り、同志を察するはヘソに在り」という信条で、エクサベーターたちの猛攻を切り返したキン肉マンたち。

そのまま一気に押し切ろうとするが、さすがに序盤に気を吐いたグレートの疲労とダメージがピークに達し、ひざをついてしまう。さらに、グレートの側頭部からは鍵穴のようなアザが浮かび上がり――!?