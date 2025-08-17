¥á¥¬¥Í¤ä¥Ô¥¢¥¹¤Ë´³¾Ä¤·¤Ê¤¤¡£Shokz¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¡¢¤¤¤¤²»ÌÄ¤ê¤Þ¤¹
¾®Î³¤Ç¤â¥É¥¥¥ó¥É¥¥¥ó¤Ç¤¹¤è¡£
Shokz¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï¹üÅÁÆ³µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÇÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤òÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥¤¥ä¥Û¥ó¤È¤¤¤¨¤ÐShokz¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊShokz¤¬½é¤á¤Æ¼ê³Ý¤±¤¿¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¤½¤ì¤¬2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡ÖOpenDots ONE¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¡¢¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼¤Ï¼ª³Ý¤±·¿¤ä¥Í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É·¿¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ª¤Ë¶´¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ò¤ª¼Ú¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁáÂ®»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ShokzÎ®¤Î¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Ï¤É¤ó¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤í¤Ê¡©
¤¹¤ó¤´¤¤½À¤é¤«¤¤¤è¡ª
¥±¡¼¥¹¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¼ª³Ý¤±·¿¤Ã¤Æ¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬Âç¤¤¤¤«¤é¥±¡¼¥¹¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤À¤È¥±¡¼¥¹¤â¾®¤µ¤¯¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍøÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤â¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤¬¥¤¥ä¥Û¥ó¡£¾åÉô¤ÎµåÂÎ¤Ã¤Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼ª¤ÎÆâÂ¦¤Ë¶´¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¶´¤ß¹þ¤àÉôÊ¬¤Ï¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤È¥½¥Õ¥È¥·¥ê¥³¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖJointArc¡×¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ð¤Í¤Î¤è¤¦¤Ê½ÀÆðÀ¤ËÉÙ¤ó¤À¤³¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ï¡¢Shokz¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥µ¥é¥µ¥é¤Î¥·¥ê¥³¥ó¤ÏÈ©Åö¤¿¤ê¤â²÷Å¬¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó1¤Ä¤¢¤¿¤ê¤Î½ÅÎÌ¤ÏÌó6.5g¡£·ÚÎÌ¤µ¤¬¥¦¥ê¤Î¼ª³Ý¤±·¿¡ÖOpenFit 2¡×¤¬Ìó9.4g¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»þ´Ö¤Ï¥¤¥ä¥Û¥óÃ±ÂÎ¤ÇÌó10»þ´Ö¡¢¥±¡¼¥¹½¼ÅÅ¹þ¤ÇÌó40»þ´Ö¡£¾®¤µ¤¤¤Î¤Ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤â½¼Ê¬¡ª
·Ú¤¤ÉÕ¤±¿´ÃÏ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ
¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤Ê¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¡Ö¼ª³Ý¤±·¿¤è¤ê¾®·¿¤À¤·¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥êàÌÄ¤ëá¤¸¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¥Ã¡ª ¥É¥é¥à¤Î¥¥Ã¥¯¤â½÷À¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÄÌ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¯¥»¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤Ã¤¤êÊ¹¤¼è¤ì¤ë¤Û¤ÉÃæÄã°è¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁõÃå´¶¤â¤¹¤´¤¯¥é¥¯¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¼ª¤Î½Ð¤ÃÄ¥¤ê¡ÊÂÐ¼ª¼î¡Ë¤Ë´Ý¤¤ÉôÊ¬¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íî¤Á¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤·¡£²»Ï³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÅ¤«¤ÊÉô²°¤Ç²»ÎÌ5³ä¡¢50cm¤Îµ÷Î¥¤Ç¡Ö¤«¤¹¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¡£Áû²»¤¬¶Á¤¯ÅÅ¼Ö¤ä³¹Ãæ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¤ÎÁàºî¤Ï¤ä¤äÆÈÆÃ¤Ç¡¢JointArcÉôÊ¬¤ò¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥×¤â¤·¤¯¤Ï¼ªÎ¢¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÊ¬¤ò¡Ö2ËÜ»Ø¤Ç2²ó¤Ä¤Þ¤ßorÄ¹²¡¤·¡×¤ÇÁàºî¤·¤Þ¤¹¡£2Ï¢Â³¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¾¯¤·¤Ð¤«¤ê¥³¥Ä¤¬¤¤¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÁàºî¤Ç¤â¥¤¥ä¥Û¥ó¤Î°ÌÃÖ¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ï¥º¥ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Ï³°²»¤¬¼«Á³¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÜÆ°Ãæ¤âºî¶ÈÃæ¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÃå¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤ÇOK¡£ÍèµÒ¤Ê¤É¤Ë¤âÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤«¤é¼«Âð¤Ç»È¤¦¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤³¤ÎÇ÷ÎÏ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬Shokz¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤À¤Ê¤¡¡£
¥¢¥¯¥»´¶³Ð¤Ç¡¢²»³Ú¤ò¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ
¥¢¥×¥ê¤ÏÎ×¾ì´¶¤ò¤Á¤ç¤¤Áý¤·¤Ç¤¤ëDolby Audio¥â¡¼¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥³¥é¥¤¥¶¡¼¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¤Á¤ç¤¤²¼¤²¤Æ¤³¤â¤ê´¶¤ò²¼¤²¤ë¤È¤è¤êµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IP54¤ÎËÉÅ©¡¦ËÉ¿å¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´À¤ä¾®±«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ä¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖBose Ultra Open Earbuds¡×¤ä¡ÖSoundcore AeroClip¡×¡¢¡ÖHA-NP1T¡×¤Ê¤É¤ÏIPX4¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÉ¿åÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éShokz¤¬É®Æ¬¸õÊä¤«¤Ê¡£
¡ÖOpenDots ONE¡×¡¢¤³¤Î·Ú¤¤ÁõÃå´¶¤ËÈæ¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÌÄ¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¥Ô¥¢¥¹¤ä¥á¥¬¥Í¤Ê¤É¤È´³¾Ä¤·¤Ë¤¯¤¤¤Î¤â¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¡¢¥¤¥ä¥Û¥ó¤Îµç¶þ¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ë¤â¤¼¤Ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¤â¤¦¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥é¥¯¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë°è¤ËÍè¤¿¡Ä¡ª