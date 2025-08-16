「いつ暇かな？」ママ友からの保険勧誘がしつこくて困る…どう流したらいいの？【ママリ】

この記事では、ママ友からの保険の勧誘に困っているという投稿を紹介します。これまで何度も勧誘を受け、さまざまな理由で断ってきたという投稿者さん。久々にママ友から会いたいと連絡をもらったものの、またしても保険の勧誘だったそう。断っても諦めずに保険の勧誘を続けてくるママ友とどう付き合っていけばよいのか……。

久々にママ友から連絡が来たと思ったら…

ママ友が保険会社に勤めてて、凄く勧誘してくるんですけど、なんて流してますか？😭



保険はちゃんと入っている、知り合いのところで加入してるから大丈夫だよー！と言っても、

死亡保障は？入院は？女性特有のは？とかかなりしつこく🙂聞いてきます。笑

新たに加入するつもりないと言っても、です。笑



久しぶりに𓏸𓏸(私)に会いたい！いつ暇？？

と珍しくLINE来たと思ったら案の定でした🤣笑笑 出典：

身近な人からの勧誘は、本当に困ってしまいますよね。特に、営業成績が関わる仕事では仕方ない部分があるとはいえ、「不要」と伝えても繰り返し勧誘されるのは、考えものです。



ママ友という関係性上、無視をするのも難しく、今後の付き合いを考えると、どうにか気まずくならない上手な断り方があれば知りたいというのが、投稿者さんの本音ではないでしょうか。



とはいえ、のらりくらりと嘘をついたり、その場を流したりするのも大変で、限界があるかと思います。やはり、「保険は不要」だと明確に伝え、その話題に関しては一切話さないなど、少し強く出ても良いのではないでしょうか。

勧誘がしつこいママ友に対してさまざまな声が

何回言っても加入することはないし旦那と相談して他で加入してるからしつこくするなら関わりたくないって言いますね🤔 出典：

実は、、親戚に保険会社に勤めてる人がいて、そっちでいろいろお願いしてるんだよね😅みんな大変そうだね、ごめんね協力できなくて🙏

って言ったら早いかもです😊 出典：

嫌われてもいいので（話したくもない）、「何度か断ってると思うけど、連絡がくるたびに保険の話をされて、私のことなんだと思ってる？」って聞いちゃいます。ママ友だと言われたら、ママ友って会うたびに保険の話してるんだ！ってびっくりしときます笑 出典：

ママ友との関係性や、今後も仲良くしていきたいかどうかによって、伝え方は変わってきますよね。



今後の付き合いを考えるなら、「親戚が保険会社にいる」と伝えるのが良いでしょう。すでに信頼している人がいるという状況を示すことで、相手もそれ以上勧誘しにくくなります。



一方で、もう関わらなくてもいいような関係性であれば、「これ以上しつこく勧誘するなら連絡は控えてほしい」とハッキリ伝えるのも一つの手です。



ママ友だからといって、無理に話を聞いたり、勧誘を我慢したりする必要はありません。迷惑に感じているのであれば、その気持ちを正直に伝えることが大切です。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）