¡Ö³ØÎò¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤â¡È¤ª»÷¹ç¤¤¡É¡×¡¡Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¿ä¤·º§¡×¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¡Ö¿ä¤·¡×¤È·ëº§¤Ç¤¤ë»þÂå
¡¡ÀèÆü·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤È¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¡£°ÊÁ°¤«¤éÆó³¬Æ²¤¬¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡È¿ä¤·¡É¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¿ä¤·º§¡×¤Ë¤Ï½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ÈÈãÈ½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÊÌ¤ìÆ»¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£¡ÚÉÚ»Î³¤¥Í¥³/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¦¤Ê¤¸¤¬Èþ¤·¤¤¡Ä¡ª¡×¡¡ÍÅ±ð¤ÊÃåÊª»Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ëÆó³¬Æ²¤Õ¤ß
¡¡¿ä¤·¤È·ëº§¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÌ´Êª¸ì¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Ï¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·ÝÇ½¿ÍÆ±»Î¤Ç¡£¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤È½÷Í¥¡¦Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î·ëº§È¯É½¤Ï¡¢¤½¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤À¡£¤À¤¬¡Ö¿ä¤·º§¡×¤¬½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤«ÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢»þÂå¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ã¤¯¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤ë¡£Ê¿À®¤ÈÎáÏÂ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»öÎã¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤½¤Îº¹¤ÏÁ¯ÌÀ¤À¡£
¡¡Ê¿À®¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¿ä¤·¤È·ëº§¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢L¡ÇArc¡Áen¡ÁCiel¤Îhyde¤µ¤ó¤¬Ä¹Ç¯¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿ÂçÀÐ·Ã¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¥±¡¼¥¹¡£ÊóÆ»Åö»þ¡¢ÂçÀÐ¤µ¤ó¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎÅª¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢·ëº§¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¥í¥Þ¥ó¡×¤È¤·¤Æ¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó¤¬¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿ºÝ¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢È¿±þ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆÍÁ³¤Î·ëº§È¯É½¤Ë¾×·â¤¬Áö¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Ê¾å¤Ë¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤Î¿Íµ¤¤ÎÍ×°ø¤Ç¤â¤¢¤ë¶¯¤¤¸ÄÀ¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¡¢²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¸þ¤±¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¤¸¡Ö¿ä¤·º§¡×¤Ç¤â¡¢Áê¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ä¥Õ¥¡¥óÁØ¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥í¥Þ¥ó¡×¤Ë¤â¡ÖÎ¢ÀÚ¤ê¡×¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬Ê¿À®¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¤·¤«¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÊóÆ»¤Î¥È¡¼¥ó¤ä±é½Ð¤¬°õ¾Ý¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤À¤¬ÎáÏÂ¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ï°ìÉô¤Î¼ñÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æü¾ï¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¿ä¤·¡×¤Ï²èÌÌ±Û¤·¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤Ï³ÊÃÊ¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ä¤·¤È¤Î·ëº§¡×¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥óÎò¡×¤È¡ÖÊª¸ì¤Î¶¦Í¡×¤¬Âç»ö¡©
¡¡Ê¿À®¤ÈÎáÏÂ¤Î¡Ö¿ä¤·º§¡×¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¾ðÊó¤ÎÎ®¤ìÊý¤È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¡£Ê¿À®¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤¬Îø°¦¤ÎÊª¸ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢À¤´Ö¤Ï¤½¤ì¤ò°ìÊý¸þ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢ÎáÏÂ¤Ç¤ÏSNS¤äÈÖÁÈ¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¿ä¤·¡×¤Ø¤Î¹ðÇò¤«¤é¸òºÝ¡¢·ëº§¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤¬¤Û¤Ü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î²áÄø¤ò¤É¤¦¸«¤»¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ®¸ùÎã¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤¬Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2016Ç¯¤Î¡Ö²ÐÍË¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç½é¤á¤ÆÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡È¥«¥ºÍÍ¡É¤Î¡Ö´é¤¬¹¥¤¡×¤À¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ëÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ß¥º¡×¡ÖÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡×¡Ö»ä¤ÎÃË¡×¤Ê¤É¡¢¶á´ó¤ê¤¬¤¿¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤Î¡¢°Õ³°¤Ë¤ªÃãÌÜ¤Ê°ìÌÌ¤È¤·¤Æ±Ç¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÍâÇ¯¤Î¡ÖDASH¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¤·¤ã¤Ù¤¯¤êÆü¥Æ¥ì·Ï¿Íµ¤ÈÖÁÈNo.1·èÄêÀï¡¡2017½Õ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¶¦±é¡£¡Ö¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀÍÌ¾¿Í¤È¤Î¸òºÝ¤Î¤¦¤ï¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î°è¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¡Ö¿ä¤·¡×Ç®¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2Ç¯¸å¤Î¡ÖVSÍò¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇºÆ¤Ó¶¦±é¤·¤¿»þ¤â¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤È¤Î¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÅö»þ¤«¤é¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÉÔÌÀ¤À¤¬¡¢½é¶¦±é¤«¤é8Ç¯¤¬¤«¤ê¤Î¡Ö¿ä¤·¤Ø¤Î°¦¤ò¼Â¤é¤»¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÓ¤µ¤Ï¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÄ¹Ç¯¤Î¥Õ¥¡¥óÎò¡×¤È¡Ö¿ä¤·¤È¤ÎÊª¸ì¤Î¶¦Í¡×¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Ç½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¡Ö¿ä¤·º§¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤ÐÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤È¸µAKB48¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Î·ëº§¤â¤½¤¦¤À¡£¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤¬10Âå¤Îº¢¤«¤éÊ÷´ß¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤Ç¡¢SNS¤Ï¡ÖÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿ÃË¡×¤È¤·¤ÆÈà¤ò¤¿¤¿¤¨¡¢¡Ö¿ä¤·¤È·ëº§¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤µ¤º¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¥»¥¹¤¬¡¢½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸¤»ôµ®¾æ¤µ¤ó¤È»Ø¸¶è½Çµ¤µ¤ó¤Î¸òºÝÊóÆ»»þ¤â¹¥°ÕÅª¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¸¤»ô¤µ¤ó¤Ï°®¼ê²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¶Ú¶âÆþ¤ê¤Î¡Ö¤µ¤·¤³¥Õ¥¡¥ó¡×¡£10Ç¯°Ê¾å¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ½é¶¦±é¤·¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Î¾È¤ì¤Ã¤×¤ê¤â¡¢¡Ö¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¡×¤È¤¤¤¦¿®¤Ô¤ç¤¦À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤óÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¿ä¤·¤Ø¤ÎÇ®ÎÌ¤ò±£¤µ¤º¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿²áÄø¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤ËÊª¸ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤ò»ý¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¡¢±þ±ç¤¹¤ë¶õµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹â¶¶°ìÀ¸¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤È¶¦±éÈÖÁÈ¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤Î¥±¡¼¥¹¤Ï¤ä¤ä°ã¤Ã¤¿¡£¡Ö¸ø³«¹ðÇò¡×¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¼Ì¿¿»ï¤Ç¸òºÝ¤¬¥¹¥¯¡¼¥×¤µ¤ì¤¿»þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸òºÝÈ¯³Ð¤¬¶¦±éÍâÇ¯¤Î½µ´©»ïÊóÆ»¤È¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î·Á¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤È¶¦Í¤¹¤ë¡ÖÊª¸ì¡×¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç½ËÊ¡¥à¡¼¥É¤ò°é¤ÆÀÚ¤ì¤º¡¢¡ÖÈÖÁÈ¤Î»äÊª²½¡×¡Ö¤Ë¤ï¤«¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¤¦¤¬¤Ã¤¿¸«Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿ä¤·º§¡×¤Ç¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤Ä¤ê¹ç¤¤¤â½ÅÍ×¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¤ë»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡×¤Î¶¦Í
¡¡Àè¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢½Ü¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¼ã¼ê½÷Í¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤Îº¹¤â¡¢¡Ö¤Ä¤ê¹ç¤¤¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÈÆó³¬Æ²¤µ¤ó¤Ï10ºÐ¤ÎÇ¯Îðº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¥Ñ¥ï¡¼¤Îº¹¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÏÆ±»Ö¼ÒÂç³ØÂ´¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤â·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÂ´¤ÎºÍÉ²¡£¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤µ¤ó¤ÎÃÎÅª¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¤È¡¢Æó³¬Æ²¤µ¤ó¤Î¤É¤ó¤ÊÌòÊÁ¤â¤³¤Ê¤¹Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¿ä¤·¤È¤Î·ëº§¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¿Í¤Î´Ö¤ËÁê¸ß¤ÎÂº·É¤äÂÐÅù¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÂç¿ÍÆ±»Î¤Î·ëº§¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¹¥´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿ä¤·º§¡×¤ÏÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÊª¸ì¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ï¡¢Æó¿Í¤¬¤É¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¡¢Æó¿Í¤ÎÊâ¤ß¤ò¤É¤¦¶¦Í¤·¤Æ¤¤¿¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÊâ¤ß¤¬¥Õ¥¡¥ó¤äÀ¤´Ö¤Ë¤É¤ì¤À¤±¼«Á³¤Ë±Ç¤ë¤«¤Ë·ü¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Î¡Ö¿ä¤·¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥º¤µ¤ó¤Î¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀÖ¡×¿§¤Î»å¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿Æó¿Í¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
ÉÚ»Î³¤¥Í¥³¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô
