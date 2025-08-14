タレントのホラン千秋が１３日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜・午後１１時６分）にゲスト出演。超多忙だった日々を振り返る一幕があった。

８年間、キャスターを務めたＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」を今年３月に卒業したホランは「今は休みとかも増やして、レギュラー（番組）はレギュラーであるんで、ほどよい感じ」と現在のスケジュールについてコメント。

ＭＣの「オードリー」若林正恭に「忙しかったでしょ？ 帯（のニュース番組）をやっている時は」と聞かれると「帯が始まる前の方が…。レギュラーが１０本以上あった頃が本当に寝られないみたいな」と返答。「私も含めてマネジャーさんも２００連勤当たり前みたいな感じだったんで」と超多忙な頃を振り返った。

その上で「ちょうど夕方のニュースが入ってから、ちょうど、あの裏でバラエティーの収録とかたくさんしていたので、皆さんが。逆に人間に戻していただいた感じです」と続けたところで若林が「レギュラー２ケタ行くと、そうなるよね。みんなが疲弊していく…」とポツリ。

この言葉を受け、ホランは「本当に。なんだか知らないけど、ただただ真っ暗闇の部屋の中で涙が出る」と当時の心境を振り返っていた。