『ONE PIECE』LUFFY’sにエルバフ衣装柄のモンキー・D・ルフィがプレバンに登場
バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「LUFFY’s モンキー・D・ルフィ（エルバフ）」(1,320円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約受付中、2026年1月発送予定。
LUFFY’sは、ファンと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクト。『ONE PIECE』のロゴの形をヒントに導き出されたフォルム。サイズは「ルフィ」の身長から割り出した1/20の全高約8.6cm。
「ONE PIECE DAY’25」にて会場先行販売された「LUFFY’s」のエルバフ衣装柄デザインが、プレミアムバンダイに登場した。ボディの前面には、エルバフ編の「ルフィ」の衣装柄をデザイン。背面は衣装のマントをイメージしたカラーリングになっている。
(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
