「まーちゃん」さんの漫画「私は『#丁寧な暮らし』とは正反対の世界に生きるオバサンだ」がインスタグラムで360以上の「いいね」を集めて話題となっています。

パート先の保育園で卒園児に渡す花を包装していたときのこと。2人の同僚が「この花店はいい」「私もここに買いに行く」と話しており…という内容で、読者からは「笑った！」「きれいな家じゃないと花は似合わない…」などの声が上がっています。

仲良しなのに知らなかった違い

まーちゃんさんは、インスタグラムでイラストエッセーを発表しています。まーちゃんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

まーちゃんさん「いつも仲良く話している気の合う同僚2人が、『たまに花買いたくなるよね〜』と、言っていました。私は43年生きて来た中で、そんなことを一度も思ったことがなかったので、『気の合う人なのに、そこの感性は違うんだ！？』と驚きでした。そこで、世の中にはどのくらい花を買ってまで愛でる人がいるのか、私のようにまったく興味のない人が多数派なのか少数派なのか、それが気になったので漫画にしようと思いました」

Q.同僚2人が「丁寧な暮らし」をしていると知ったときの心境を詳しく教えてください。

まーちゃんさん「2人とも仕事ができる人なので、『なるほどね！』と思いました（笑）。同僚を見る目にあまり変化はありませんが…。「丁寧な暮らしをする人」と「面倒くさがり屋さん」が2対1で、私が少数派なことに驚愕しました」

Q.「花を買う」以外にも、「これは丁寧な暮らしだ！」と思う行動に、どのようなものがありますか。

まーちゃんさん「写真を撮るときに『被写体の下にすてきな布を敷く』です。後は、『自分へのご褒美にお店でネイルをする』『朝ヨガをする』ですね」

Q.この作品にどのようなコメントが寄せられましたか。

まーちゃんさん「どうやら私のフォロワーさんは、私と似たような感性の人が多いみたいでした。皆さん、仏壇用にしか花を買わないみたいです」