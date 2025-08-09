総合格闘技イベントBreaking Down（ブレイキングダウン）のオーディションで注目を集めたYouTuberの顔面ニキが、9日までに自身のXを更新。登録者数が約35万人いた自身のYouTubeチャンネルが“垢BAN”され、利用停止処分になったことを報告した。



【写真】タトゥー除去手術を受ける顔面ニキ

顔面ニキは「YouTube垢が永久バンされてしまいました。いつも視聴してくださっている皆様誠に申し訳ないです。ご迷惑をお掛けしました」と陳謝した。



YouTubeチャンネルが利用停止になった理由について「不倫していた証拠の素材を一部始終として使い、それを僕自身のYouTube垢にログインして流したのが原因です。モザイク処理をしなかったことが原因でした」と説明した。



顔面ニキは、ブレイキングダウンをプロデュースする朝倉未来とのYouTube対談でブレーク。「朝倉未来とコラボした時所持金2万円だけを握りしめて上京してきたことを懐かしく思う」と、ホームレス状態から東京スカイツリーが一望できる都内のマンションを借りるまでになった“成り上がり”を自負していた。



25年1月には、Xで「1年前の今日はまだ登録者数7600人 今は23万人。ここまで来るには沢山の方の応募があり きっかけはブレイキングダウン。約3年前に地元を出て何者でもなかった自分が今いる」と、1年でチャンネル登録者数を30倍にしたことを振り返り、その後約35万人にまで増やしていた。



顔やほお、まゆ毛などに「愛」「朝倉未来」「Tik Tok」「breaking dream」などのタトゥ－を入れていた顔面ニキは23年、手術を受け一部を除去したことを明かしていた。



（よろず～ニュース編集部）