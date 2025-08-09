TikTokに紹介されたのは、換毛期真っただ中の柴犬さんのお姿。ズボズボと終わりなく毛を抜いていたらまさかの事態に…？動画は535万回以上再生され「兄弟できたｗ」「日本犬あるある」「最後爆笑するって」といった多くの声であふれました。

【動画：ズボズボ抜ける柴犬の毛→気持ちよくて抜きまくっていたら…『衝撃の毛量』と『まさかの展開』】

換毛期真っただ中！白柴犬のおもちちゃん

投稿主さんの愛犬は、白柴犬の「おもち」ちゃん。ダブルコートの柴犬は、換毛期になると『こんなに…！？』と毎回驚くほど毛が抜ける犬種です。今回紹介するのは、そんな換毛期真っただ中のおもちちゃんの様子です。

首周りにお腹、お尻…どこを触ってもズボズボと毛が抜けるおもちちゃん。投稿主さんもつまむと毛のかたまりが抜ける快感にハマってしまい、ずっと抜き続けていたとか。ところが気づくと大変な事態になっていたそう…！

抜けた毛で兄弟ができた…！？

真っ白ふわふわなおもちちゃんの毛が大量収穫！丸く形を整えた大量の毛は『たまごができた』と投稿主さんが綴るほど圧巻の光景だったとか。さらに遊び心を発揮した投稿主さんは、抜け毛でもう1匹のおもちちゃんを作ってしまったそう。

『孵化した』との言葉を添えて出来上がった光景は、確かにたまごからヒナがかえったかのように、真っ白大きなたまごからはおもちちゃんの兄弟が出来上がりました…！目と首輪をつけるともはやおもちちゃんの分身のよう。

最後は…？まさかの展開に爆笑

最終的には自分の兄弟を食い散らかしてしまったというおもちちゃん。投稿主さんの寵愛を受けるのはわたしだけだと嫉妬したのか、自分のニオイがするので心地よさを覚えたのか…。

齧っては出しているような仕草からは、新種のおもちゃだと勘違いしたのかもしれませんね。想像を絶する柴犬さんの換毛期が垣間見える光景には多くの人が驚き、そして投稿主さんのユニークな芸術作品に爆笑の渦が巻き起こったのでした…！

この投稿には「自分の兄弟食うなｗ」「日本犬あるあるだよね」「待っていろいろムリ(笑)」「純粋にスゴイ…」といった多くのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「omochi_hapehape」には、おもちちゃんと投稿主さんの軽妙な掛け合いが紹介されていますよ。癒しと笑いを求めている方は、ぜひチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「omochi_hapehape」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております