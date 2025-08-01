¥µ¥Ã¥«¡¼¹â¹»ÁíÂÎ¡¢½à·è¾¡¤¬½ªÎ»¡ª·è¾¡¤Ï¡ÖÂçÄÅvs¿ÀÂ¼³Ø±à¡×¤Î¶å½£ÂÐ·è¤Ë·èÄê¡Ä¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â½éÍ¥¾¡
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1Æü¡¢½à·è¾¡2»î¹ç¤¬Ê¡Åç¸©¤ÎJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
7·î30Æü¤Ë¥í¥·¥¢¤Î¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÉÕ¶á¤ÇµðÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê½à¡¹·è¾¡¤¬1Æü½ç±ä¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢µÙÂ©Æü¤Î¤Ê¤¤Ï¢Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿½à·è¾¡¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ ½à·è¾¡
ÂçÄÅ(·§ËÜ) 0-0(PK9-8) Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)
¾°»Ö(Ê¡Åç¡) 1-2 ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
Âè1»î¹ç¡¢ÅìÀ¾¤ÎU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¶¯¹ë¤Ë¤è¤ë°ìÀï¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢PKÀï¤Î·ë²Ì¡¢ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¡¦ÂçÄÅ¤¬11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ø¡£
½ªÈ×¤Ë¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê»Ï¤á¤¿Âè2»î¹ç¤Ï¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î10ÈÖ¡¦º´¡¹ÌÚÍªÂÀ¤¬¤³¤ÎÆü2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯ÃÆ¡£·àÅª¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÌÀÆü2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËJ¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼ ·è¾¡
ÂçÄÅ(·§ËÜ) vs ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡Ö¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô½Ð¿ÈºÇ¶¯¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×
·è¾¡¤ÏÂçÄÅ¤È¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¡Ö¶å½£ÂÐ·è¡×¤Ë¡£¤É¤Á¤é¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë¡£