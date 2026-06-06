彼氏が「素直でカワイイなあ」とホクホクした気分になる女性の行動９パターン
多くの男性にとって、女性の「素直さ」は美点であり、かわいらしく感じられる要素です。しかし、付き合っている彼氏に「素直だなあ」と思ってもらうには、どんな行動をとるべきなのでしょうか？ そこで今回は、『スゴレン』男性読者への調査結果をもとに、「彼氏が『素直でカワイイなあ』とホクホクした気分になる女性の行動９パターン」をご紹介します。
【１】彼氏の好きな料理を特訓するなど、喜んでもらおうと努力している
「好きな料理の話をしたら、次のデートの日に作ってくれて感動した」（20代男性）など、彼氏が喜ぶことを即実行しようとする素直さは、男性の気持ちを掴むようです。彼氏の好物だけは何度も作って得意になるなど、陰ながらの努力が感動につながるのでしょう。
【２】「カワイイよ」とストレートに伝えると、ものすごく嬉しそうに照れる
「褒め甲斐があっていい」（20代男性）など、男性にとっても彼女に「カワイイ」と伝えるのは照れるもの。だからこそ、言ったときには大きなリアクションがほしいようです。嬉しそうに恥ずかしがることで、勇気を出した彼氏も満足しそうです。
【３】デートの行き先など、彼氏の提案に対して笑顔で「うん！」と頷く
「素直についてきてくれる感じが嬉しい」（10代男性）など、男性がデートのプランを決めるときは、彼女の反応をつぶさに観察しているようです。提案を笑顔で受け入れることで、彼氏のテンションも大いに上がるはず。「どこでもいい」はNGと心得ましょう。
【４】二人きりになると、普段出さない弱気な部分を見せてくる
「俺の前では素で甘えてくるんだなあと思う」（20代男性）など、他人の前では出さない弱さを見せることで、男性は「自分の特別さ」を実感して満足するようです。多少のグチやわがままも、素直なセリフとして好意的に受け取ってもらえそうです。
【５】「その髪型いいね」と褒めたらデートで毎回同じ髪型をしてくる
「いじらしさにグッとくる」（20代男性）など、彼氏に褒められたことをいつまでも覚えているという健気さは、かわいらしさとして受け取られるようです。彼氏の好みに合わせようとする行動が、男性にとっては「素直さ」に感じられるのかもしれません。
【６】嬉しいことがあると眼が輝くなど、表情から感情が伝わってくる
「その顔が見たくて喜ばせたくなる」（20代男性）など、気持ちを読み取りやすい表情豊かなリアクションは、男性をホッとさせるようです。嬉しいときは最高に嬉しい顔を見せるように意識すれば、彼氏は次もまた喜んでもらうための努力をしてくれるはずです。
【７】好きなものを見かけると、ダッシュで駆け寄っていく
「小さい動物みたい」（20代男性）など、街中でも足が勝手に動きだしてしまう女性は、その子供っぽさが素直でカワイイと思われるようです。デートの待ち合わせで彼氏を見つけたら駆け寄るようにすると、言葉以上に好意が伝わるかもしれません。
【８】些細な気遣いに対しても「ありがとう！」と率直にお礼を言ってくる
「まっすぐな人だなと思う」（20代男性）など、彼氏の気遣いにキチンとお礼が言える女性は、純粋で素敵だと思われるようです。レディーファースト的な行動も含め、「彼氏が自分のためにしてくれた」と思ったことがあれば、素直に感謝を伝えたいものです。
【９】恥ずかしいとすぐ目をそらすなど、精神状態が態度でわかる
「ちょっとわざとっぽくても、カワイイからいいや」（10代男性）など、喜怒哀楽の感情をややオーバー気味に態度で表現することで、男性はかわいらしさを感じるようです。わかりやすさが好まれるので、多少の演技は許容されそうです。
男性は、彼女の感情や行動の真っ直ぐさ、わかりやすさに対して「素直さ」を感じるようです。精神的にリラックスしていれば、感情は自然と表情や態度に現れるもの。つまり彼氏の前では普段以上に、自分に素直になっていいのでしょう。（呉 琢磨）
【１】彼氏の好きな料理を特訓するなど、喜んでもらおうと努力している
「好きな料理の話をしたら、次のデートの日に作ってくれて感動した」（20代男性）など、彼氏が喜ぶことを即実行しようとする素直さは、男性の気持ちを掴むようです。彼氏の好物だけは何度も作って得意になるなど、陰ながらの努力が感動につながるのでしょう。
「褒め甲斐があっていい」（20代男性）など、男性にとっても彼女に「カワイイ」と伝えるのは照れるもの。だからこそ、言ったときには大きなリアクションがほしいようです。嬉しそうに恥ずかしがることで、勇気を出した彼氏も満足しそうです。
【３】デートの行き先など、彼氏の提案に対して笑顔で「うん！」と頷く
「素直についてきてくれる感じが嬉しい」（10代男性）など、男性がデートのプランを決めるときは、彼女の反応をつぶさに観察しているようです。提案を笑顔で受け入れることで、彼氏のテンションも大いに上がるはず。「どこでもいい」はNGと心得ましょう。
【４】二人きりになると、普段出さない弱気な部分を見せてくる
「俺の前では素で甘えてくるんだなあと思う」（20代男性）など、他人の前では出さない弱さを見せることで、男性は「自分の特別さ」を実感して満足するようです。多少のグチやわがままも、素直なセリフとして好意的に受け取ってもらえそうです。
【５】「その髪型いいね」と褒めたらデートで毎回同じ髪型をしてくる
「いじらしさにグッとくる」（20代男性）など、彼氏に褒められたことをいつまでも覚えているという健気さは、かわいらしさとして受け取られるようです。彼氏の好みに合わせようとする行動が、男性にとっては「素直さ」に感じられるのかもしれません。
【６】嬉しいことがあると眼が輝くなど、表情から感情が伝わってくる
「その顔が見たくて喜ばせたくなる」（20代男性）など、気持ちを読み取りやすい表情豊かなリアクションは、男性をホッとさせるようです。嬉しいときは最高に嬉しい顔を見せるように意識すれば、彼氏は次もまた喜んでもらうための努力をしてくれるはずです。
【７】好きなものを見かけると、ダッシュで駆け寄っていく
「小さい動物みたい」（20代男性）など、街中でも足が勝手に動きだしてしまう女性は、その子供っぽさが素直でカワイイと思われるようです。デートの待ち合わせで彼氏を見つけたら駆け寄るようにすると、言葉以上に好意が伝わるかもしれません。
【８】些細な気遣いに対しても「ありがとう！」と率直にお礼を言ってくる
「まっすぐな人だなと思う」（20代男性）など、彼氏の気遣いにキチンとお礼が言える女性は、純粋で素敵だと思われるようです。レディーファースト的な行動も含め、「彼氏が自分のためにしてくれた」と思ったことがあれば、素直に感謝を伝えたいものです。
【９】恥ずかしいとすぐ目をそらすなど、精神状態が態度でわかる
「ちょっとわざとっぽくても、カワイイからいいや」（10代男性）など、喜怒哀楽の感情をややオーバー気味に態度で表現することで、男性はかわいらしさを感じるようです。わかりやすさが好まれるので、多少の演技は許容されそうです。
男性は、彼女の感情や行動の真っ直ぐさ、わかりやすさに対して「素直さ」を感じるようです。精神的にリラックスしていれば、感情は自然と表情や態度に現れるもの。つまり彼氏の前では普段以上に、自分に素直になっていいのでしょう。（呉 琢磨）