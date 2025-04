【ムーミン】ムーミンと仲間たちがビーチで過ごす夏の物語を表現！

この夏登場するサマーコレクションは、 ムーミン たちが海辺で過ごす夏の一日を、愛らしいターコイズ、ライラック、ピンク、ベージュのパステルカラーで雰囲気のあるイラストに仕上げられている。レトロなタッチで描く美しい波や海辺の砂、輝く太陽の光を、色鮮やかな渦巻き模様で表現している。実はこちらのイラスト、1959年トーベ・ヤンソンとその弟ラース・ヤンソンによる『Fuddler's Courtship(イチジク茂みのへっぽこ博士)』を基に、 ムーミン アラビアのデザインチームのパルバティ・ピライがデザインしたもの。パルバティ・ピライは、「私たちは、ビーチで過ごす ムーミン たちが、まるで宝探しをするように海辺遊びをする喜びや、その軽やかな雰囲気に焦点を当て表現しました。」と語っている。「Beach Day」を実際のビーチで楽しんでみるのもいいのでは。(C) Moomin Char actersArabia is a registered trademark of Fiskars Group. Moomin is a registered trademark of Moomin Char acters Oy Ltd. ムーミン アラビアは フィスカー スグループの登録 商標 です。 ムーミン はMoomin Char acters Oy Ltd.の登録 商標 です。