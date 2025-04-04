¥À¥¤¥¨¥Ã¥È°ûÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡¢¿©ÍßÁý¿Ê¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¡¡¿·¸¦µæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃº»À°ûÎÁ¤ä¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Þ¤¿¤ÏÄã¥«¥í¥ê¡¼¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤¬¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤È¤Î´Ø·¸¤ò¼¨¤¹¾Úµò¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£³Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ê£×£È£Ï¡Ë¤¬ÂÎ½Å´ÉÍý¤òÌÜÅª¤Ëº½ÅüÂåÂØÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦´«¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Î²á¾êÀÝ¼è¤¬µÕ¸ú²Ì¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¸¦µæ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤ò°ûÎÁ¤È¤·¤ÆÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤ë¿®¹æ¤ò½Ð¤¹Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿©ÍßÁý¿Ê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Î¶õÊ¢´¶¤òÄ´Àá¤¹¤ëÎÎ°è¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¶õÊ¢´¶¤ÎÁýÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¡¢¸¦µæ¤ÎÉ®Æ¬Ãø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÆÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢Âç³Ø¥±¥Ã¥¯°å³Ø¹»¤Î°å³Ø¡¦¾®»ù²Ê½Ú¶µ¼ø¡¢¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥Ú¥¤¥¸Çî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤¿¡£
¼ÂºÝ¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¿å¤ò°û¤ó¤À¿Í¤Ï¡¢º½ÅüÆþ¤ê¤Î¿å¤ò°û¤ó¤À¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¿©Íß¤¬Ìó£²£°¡óÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¡Ö¥¹¥×¥ì¥ó¥À¡×¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×À®Ê¬¤À¡£²¤½£¤Ç¤Ï£Å£¹£µ£µ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥£¥¹¡×¤ä¡Ö¥¥ã¥ó¥Ç¥ì¥ë¡¦¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤Ê¤É¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Î¤ß¤òÄ´ºº¤·¤¿¡£¥¢¥¹¥Ñ¥ë¥Æ¡¼¥à¡¢¥¢¥»¥¹¥ë¥Õ¥¡¥à£Ë¡Ê¥«¥ê¥¦¥à¡Ë¡¢¥µ¥Ã¥«¥ê¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤Ê¤É¤Î¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£
¥¹¥×¥ì¥ó¥À¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Ï¡¼¥È¥é¥ó¥É¡¦¥Õ¡¼¥É¡¦¥×¥í¥À¥¯¥Ä¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÄã¥«¥í¥ê¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥¼¥í¥«¥í¥ê¡¼¤Î´ÅÌ£ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ï¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë²Ê³ØÅª¸¦µæ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÂÎ½Å´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤Ë°åÎÅÀìÌç²È¤ä·ò¹¯µ¡´Ø¤«¤é¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¸¦µæ·ë²Ì¡¢²áµî¤ÎÃÎ¸«¤òÎ¢ÉÕ¤±
¶õÊ¢¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÇ¾¤Î¿®¹æ¤¬¡¢¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¥Ú¥¤¥¸»á¤¬¶¦Æ±¼¹É®¤·¤¿²áµî¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤ÈÈîËþ¤Î¿Í¤¬ÆÃ¤ËÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÙË¦¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸»¤È¤·¤Æ¥Ö¥É¥¦Åü¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¡£Ç¾¤Ï·ìÃæ¤ËÎ®¤ì¤ëÅüÊ¬¤ÎºÇÂçÈ¾Ê¬¤ò¾ÃÈñ¤¹¤ë¡£Ç¾¤Ï²ÌÊª¤ä°ìÉô¤ÎÌîºÚ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥°¥ë¥³¡¼¥¹¤Ê¤ÉÅ·Á³¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÅü¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¤è¤¦¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤Ï¡¢Ç¾¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¥«¥í¥ê¡¼¤òÈ¼¤ï¤º¡¢´ÅÌ£¤È¤¤¤¦¿®¹æ¤Î¤ß¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ËÇ¾¤òº®Íð¤µ¤»¡¢Ç¾¤¬¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¿®¹æ¤òÁ÷¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î²¾Àâ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤¿¡£Æ±°ìÈï¸³¼Ô¡¢°ûÎÁ¤ò£³²óÀÝ¼è
Àè·î£²£¶Æü¤Ë³Ø½Ñ»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥¿¥Ü¥ê¥º¥à¡×¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢£·£µ¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤¬¡¢¿å¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥¹¡Êº½Åü¤Î¼çÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥·¥çÅü¡ËÆþ¤ê¤Î¿å¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¿å¤Î£³¼ïÎà¤Î¤¦¤Á¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î°ûÎÁ¤òÊÌ¡¹¤Îµ¡²ñ¤Ë£³²óÀÝ¼è¤·¤¿¡£
Ëè²ó¡¢Èï¸³¼Ô¤Î¶õÊ¢»þ·ìÅüÃÍ¤òÂ¬Äê¸å¡¢¡Öµ¡Ç½Åª¼§µ¤¶¦ÌÄ²èÁüË¡¡Ê£æ£Í£Ò£É¡Ë¡×¤òÍÑ¤¤¤ÆÇ¾¥¹¥¥ã¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¾³èÆ°¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£
¥·¥çÅüÆþ¤ê¤Î¿å¤Ë¤Ï¡¢£³£°£°¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤Ë£·£µ¥°¥é¥à¤Î¥·¥çÅü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌó£´£·£°¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î´ÌÆþ¤êÃº»À°ûÎÁ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£
¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¿å¤Ë¤Ï¡¢¥·¥çÅüÆþ¤ê¤Î¿å¤Î´Å¤µ¤ÈÆ±Åù¤ÎÎÌ¤Î¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡Ê£Æ£Ä£Á¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ïº½Åü¤ÎÌó£¶£°£°ÇÜ¤Î´Å¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢°ûÎÁ¤òÀÝ¼è¤·¤¿Èï¸³¼Ô¤Î£±£°Ê¬¸å¡¢£³£µÊ¬¸å¡¢£±£²£°Ê¬¸å¤Î·ì±Õ¥µ¥ó¥×¥ë¤òºÎ¼è¤·¡¢Èï¸³¼Ô¤Ë¶õÊ¢´¶¤ò¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»°¤Ä¤Î²ò¼á
¸¦µæ¤Î·ë²Ì¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹Æþ¤ê¤Î¿å¤¬¶õÊ¢´¶¤òÌó£±£·¡ó¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÇ¾¤ÎÂ¾¤ÎÉô°Ì¤È¤Î·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ï°Õ»×·èÄêÇ½ÎÏ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥Ú¥¤¥¸»á¤ÏÀâÌÀ¡£°Õ»×·èÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÊó½·¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÎÎ°è¤Ç¤¢¤ëÁ°ÂÓ¾õÈé¼Á¤È»ë¾²²¼Éô¤È¤Î´Ö¤ÎÇ¾¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤ÏÇ¾¤¬ËþÊ¢´¶¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö´ÅÌ£¤Î¿®¹æ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ËþÊ¢´¶¤òÅÁ¤¨¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¿®¹æ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥Û¥ë¥â¥ó¤ËÁ´¤¯ºîÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¡Ê¥Ú¥¤¥¸»á¡Ë
Í½ËÉ°å³ØÀìÌç°å¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥«¥Ã¥ÄÇî»Î¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥¹¥ê¥óÄñ¹³À¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¾ï¤Ê¿©Íß¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬Íð¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡©
¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÎ¤ÎÈ¿±þ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿ä¾©»ö¹à¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÊ£»¨¤À¤È¥Ú¥¤¥¸»á¤Ï¸À¤¦¡£
¡Öº½Åü¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Î¥ó¥«¥í¥ê¡¼´ÅÌ£ÎÁ¤ËÍê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÅÌ£ÎÁÁ´ÂÎ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦´µ¼Ô¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÆ±»á¡Ë
¥«¥Ã¥Ä»á¤â¤³¤ì¤ËÆ±°Õ¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤Ë¤Ï¤½¤â¤½¤âÅº²ÃÅü¤¬¤Û¤È¤ó¤É´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¹¥¯¥é¥í¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç¡ØÃÖ¤´¹¤¨¤ë¡ÙÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
²áµî¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿£Ã£Î£Î¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥«¥Ã¥Ä»á¤Ï¡¢´Å¤ß¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ïµ¤¤Å¤«¤º¤ËÀÝ¼è¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤É¤ì¤Û¤Éº½Åü¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥µ¥é¥À¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¥Ñ¥¹¥¿¥½¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥ó¡¢¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢±öÌ£¤Î¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¡¢´Å¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤Ë¤âÂçÎÌ¤Îº½Åü¤ä´ÅÌ£ÎÁ¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥«¥Ã¥Ä»á¡Ë
¥«¥Ã¥Ä»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿±£¤ì¤¿´ÅÌ£ÎÁ¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤À½ÉÊ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢£±ÆüÅö¤¿¤ê¤ÎÅüÊ¬¤ä´ÅÌ£ÎÁ¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò£³Ê¬¤Î£±¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£