WHDC¥¢¥¯¥í¥Ç¥£¥¢¡¢ÊÝ¸îÇ­±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¾Ð¤Ë¤ã¤óÆüÏÂ¡×¤Ë¤ÆWEB¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¾Ð¤Ë¤ã¤óÆüÏÂ Catchu¡×¤òÇÛ¿®

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社は、「価値創造経営の力で、もう一度豊かになる」という理念のもと、100%子会社のWHDCアクロディア株式会社が、株式会社じぶんスペースが運営する、猫ちゃんの総合情報サイト「Catchu(きゃっちゅ)」に関する全サービスの譲渡を受け、「笑にゃん日和 Catchu」として配信を開始したことを発表した。「Catchu(きゃっちゅ)」は、2017年に猫ちゃんの総合情報サイトとして配信をスタート、LINE友だち登録者数が6644人(2025年3月11日現在:https://line.me/R/ti/p/%40mdm7364v)のWEBメディア。SNSを活用した猫写真の投稿など、猫好きに楽しんでもらうことを目的としたサービスを展開している。

■本取り組みの目的「笑にゃん日和 Catchu」のサービス運用(企画や記事の投稿、SNS運用など)は、じぶんスペースが運営する就労継続支援A型事業所「じぶんスペース」に委託を行い、障がいのある方の就労機会を支援するとともに、同社の業務効率化を進め、社会的価値と経済的価値の両立を実現する。障がいを持つ方々が社会で活躍するためには、適切なサポートと雇用の機会が欠かせない。障がいを持つ方々に安定した労働環境を提供し、専門的な技術支援を通じて、その方々の能力を引き出すことも、企業が果たすべき社会的責任だ。笑にゃん日和プロジェクトを通して、より多くの個人や団体、企業がつながることで、社会福祉が抱える様々な問題点を一緒に考え、解決に向けて進んでいきたいと考えている。■笑にゃん日和 Catchu(きゃっちゅ)「あなたの大切な猫ちゃんが毎日幸せで、のんびり快適でありますように。」[Catchu きゃっちゅ]は、猫の生態からおすすめのキャットフードまで、幅広く猫ちゃん情報を提供するサイト。猫の種類ごとの性格は?猫の仕草に隠された心理とは?年齢や体調ごとの安心安全のキャットフードの選び方とは?などなど、情報をどんどん紹介していく。キャッチしてChu! したいくらい好きな猫ちゃんのことをもっと知って、もっともっと好きになりましょう。■笑にゃん日和 Catchu(きゃっちゅ)