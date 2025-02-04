¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆþ¼Ò¼°¤Ï¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡× ¿·Æþ¼Ò°÷¤ÏÀ¯¼£²È¤ä·ÝÇ½¿Í¤Î»ÒÂ©¤À¤é¤±¤Ç¡ÖÆüÅì¶ðÀì¥¯¥é¥¹¤À¤ÈÉ¬¤ºµ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡ºÇ¶á¡¢Æþ¼Ò¼°¤Ë¿Æ¤ò¸Æ¤Ö²ñ¼Ò¤¬Áý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÀ¯¼£²È¡¢·ÝÇ½¿Í¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤¬²æ¤¬»Ò¤ÎÀ²¤ì»Ñ¤ò¸«¤è¤¦¤ÈÉ×ÉØÂ·¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£À¤´Ö¤ÎÈó¾ï¼±¤ò¾ï¼±¤È¤¹¤ë¡È¤¢¤Î²ñ¼Ò¡É¤À¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û³Æ³¦¤«¤é¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¡Ä¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡Ö»Ò¶¡¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÍÌ¾¿Í
µ®Â²³¬µé¤Î½¸¤¤¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÆþ¼Ò¼°
¡ÖÀ¤´Ö¤«¤é¤ÎÌÔÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬°Û¾ï¤Ê²ñ¼Ò¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«ÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¸¼Ò°÷¤Ç¤¢¤ë¡£¼«¼Ò¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤éÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦½÷À¤ÎÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÉôÌç¤È¾ðÊó¶¦Í¤»¤º¡¢¡È±ü¤Î±¡¡É¤ÇÂÐ±þ¡£µó¶ç¡¢¡È²Ã³²¼Ô¡É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤òÊüÃÖ¤·¡¢½Ð±éÈÖÁÈ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¤«ÆÃÈÖ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¡Ä¡£
¡ÖÃæµïÀµ¹¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤ÇÏªÄè¤·¤¿¤Î¤ÏÎáÏÂ¤Î¾å¾ì´ë¶È¤Ë¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¡¢Èó¾ï¼±¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¼Ò°÷¤Ï¡ÖÈó¾ï¼±¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¼°¤òµó¤²¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¡¢Æþ³Ø¼°¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·Æþ¼Ò¼°¤Ë¿Æ¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ð¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¡¢¥¦¥Á¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤é¿ÆÆ±È¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£À¯³¦¡¢·ÝÇ½³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¡¢ºâ³¦¤Ê¤É¤«¤éï£¡¹¤¿¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£Â¿¤¤Âå¤ÇÆþ¼Ò¤¹¤ëÈ¾¿ô¤¯¤é¤¤¤¬¡Ø¥³¥ÍÆþ¼Ò¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¼Ò¼°¤Ï¿Æ¤Î¤¿¤á¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ÍÌ¾·ÝÇ½¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤ÆºÂ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤â¹±Îã¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËèÇ¯¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤äAKB¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¢µÈËÜ·Ý¿Í¤Ê¤É¤¬½ËÊ¡¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ò¤Ù¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÎ©¿©¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡£µ®Â²¤Î½¸¤¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÂÎÏÆþ¼ÒÁÈ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤ËÌÌ¿©¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¿¦¾ì¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¡ÖÍÌ¾¿Í¤Î»ÒÂ©¤¿¤Á¡×
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÍÌ¾¿Í¤Î»ÒÂ©¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÍÌ¾¿Í¤Î»ÒÂ©¤ÎÃæ¤Ë¤â¼ÂÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢¥³¥ÍÆþ¼Ò¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¡ÖÀ¯³¦¤À¤È¤â¤¦¼¤á¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´ß¿®É×¸µËÉ±ÒÁê¤ÎÂ©»Ò¤Ç°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î±ù¤Î´ß¿®ÀéÀ¤½°±¡µÄ°÷¡£¸ÎÃæÀî¾¼°ì¸µºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÌ¼¡¢ ²ÃÆ£¾¡¿®ºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÌ¼¤Ïº£¤â¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤À¤È¡¢
¡Öµå³¦¤«¤é¤Ï¾®µÜ»³¸ç¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã¤ÎÂ©»Ò¡£ÂçËâ¿À¤³¤Èº´¡¹ÌÚ¼ç¹À¤ÎÂ©»Ò¤â°ÊÁ°¤ÏºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤ÏËÙÃÓ¹ª¤ÎÂ©»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó·ÝÇ½¿Í¤â¡£
¡Ö¹â¶¶±Ñ¼ù¤ÎÌ¼¤Çº£¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¿¿Ëã¤µ¤ó¡¢Æ£°æ¥Õ¥ß¥ä¤ÎÂ©»Ò¤ÎÆ£°æ¹°µ±¤Ï¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ºÎÍÑ¡£¿ØÆâ¹§Â§¤ÎÂ©»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡³Î¤«¤Ë¤³¤ì¤À¤±ï£¡¹¤¿¤ë¿Æ¤Î»Ò¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥³¥ÍÆþ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÃ¯¤·¤âµ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
È½ÊÌ´ð½à¤Ï¡Ö³ØÎò¡×
¡¡¼Ò°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÍÌ¾¿Í¥ë¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ÎÅÅÄÌ¤äÇîÊóÆ²¡¢ÍÎÏ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿Æ¤¬ÍÌ¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Èà¤é¤Ï°ì¸«¤Ç¤Ï¼ÂÎÏÆþ¼ÒÁÈ¤È¤ÏÈ½ÊÌ¤·¤Å¤é¤¤¡£¼Ò°÷¤ÏÈà¤é¤ò¡Ö³ØÎò¡×¤ÇÈ½ÊÌ¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÏÁá·Ä¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Æü»Þ¤µ¤ó¤¬Áá·Ä¹¥¤¤À¤«¤é¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¥á¥ó¥Ä¤À¤È¡¢¹Á¹À°ìÁ°¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡¢¶â¸÷½¤¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¼ÒÄ¹¤¬Áá°ðÅÄ¡£²ÅÇ¼½¤¼£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó²ñÄ¹¡¢±óÆ£Î¶Ç·²ð¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÉû²ñÄ¹¡¢À¶¿å¸¼£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¿·¼ÒÄ¹¤Ï·ÄØæ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¡£Æü»Þµ×¤µ¤ó¤âÁá°ðÅÄ¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤ËÊÐº¹ÃÍ¤¬¤¢¤Þ¤ê¹â¤¯¤Ê¤¤Âç³Ø½Ð¿È¼Ô¤¬Ê¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤µ¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÆüÅì¶ðÀì¥¯¥é¥¹¤ÎÂç³Ø¤ò½Ð¤¿¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ·¯¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡£Èà¤é¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÁª¹Í¥ë¡¼¥È¤È¤ÏÊÌ¤ÎÎ¢¥ë¡¼¥È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿Í»ö¤Ç¤Ï¡¢Æü»Þ¤µ¤ó¤¬Ä¾¡¹¤Ë»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ëÆþ¼Ò´õË¾¼Ô¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥·¡¼¥È¤ò¡ØÆü»Þ¥·¡¼¥È¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¡ÈÎ¢¹©ºî¡É¤¬¼ÒÆâ¤Ç¾ïÂÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¼ÒÆâ²þ³×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥Õ¥¸¤Î¾ï¼±¤¬À¤´Ö¤ÈÄà¤ê¹ç¤¦Æü¤ÏÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡´ØÏ¢µ»ö¡Ú¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë³¹Àë¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¡¼Ò°÷¤¿¤Á¤ËÁÉ¤Ã¤¿¡È14Ç¯Á°¤Î°Ì´¡É¡Ö¥Ç¥âÂâ¤Þ¤Ç½±Íè¤·¤¿¤é¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï½ª¤ï¤ë¡×¡Û¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¡¢¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤¿¾ðÊó¤Ç¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬º®Íð¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜÊó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô