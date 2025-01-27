Å´·ý¡¢¥á¥¤¥¯»þ¤Èã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¤Î2¼ïÎà¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤â¶Ã¤¤Î´é¤Ë
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦～ÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸～¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØÌò¡¦Å´·ý¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§²£ÉÍÎ®À±¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÃæÂ¼È»¿Í¡õÅÏîµÅÍæÆ¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÆÍ·â¡ª¡¡¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡²£ÉÍÎ®À±¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡£1·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4²ó¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½Å¡Ê²£ÉÍÎ®À±¡Ë¤¬¶Ó³¨¤ÎÀ©ºî¤ËËÛÁö¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢³¨»Õ¡¦ã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤³¤Îã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¤ò±é¤¸¤ë¤¬Å´·ý¤À¡£
¡¡Å´·ý¤ÏËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¥á¥¤¥¯¤ò¼è¤êÁÇ´é¤Ç½Ð±é¡£¥á¥¤¥¯»þ¤Ë¤Ï¡¢ÅÄ¾Â°Õ¼¡Ìò¤ÎÅÏÊÕ¸¬¡¢ÅÄ¾Â°ÕÃÎÌò¤ÎµÜÂôÉ¹µû¡¢»°±º¾±»ÊÌò¤Î¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤È¤Î¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡£ÁÇ´é¤Î¡Èã¦ÅÄ¸ÐÎ¶ºØ¡É¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÄÕ½ÅÌò¤Î²£ÉÍ¡¢À¾Â¼²°Í¿È¬Ìò¤ÎÀ¾Â¼¤Þ¤µÉ§¤È¤Î¥Ôー¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¡¢Âè4²ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Ç¼«Ëý¤Î²ñ¤Ë½¸¤Ã¤¿Ç¤¿¤Á¤ò°ìµó¸ø³«¡£¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤Ç¤â¤«¤ï¤¤¤¤Ç¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®ËãÏ¤¤È¾®µÇ¤â¡ÈÅ¾À¸¡É¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë