¡ÖÀäÂÐ¤ËÊá¤Þ¤¨¤í¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬Â³¤¯¡Ä´Ú¹ñ¤Ç¥«¥Ã¥×¥ë¤òË½¹Ô¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¡¢6¿ÍÃæ5¿Í¤¬Æ¨ÁöÃæ
´Ú¹ñ¤Î·Ù»¡¤¬Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤òÄÉÀ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤ò½¸ÃÄ¤ÇË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛÆüËÜ¿Í¤Î9³ä¶á¤¯¤¬¡ÈÃæ¹ñ·ù¤¤¡É¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¡¢´Ú¹ñ¤¬¶¦´¶
12·î28Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë±ÊÅÐ±º¡Ê¥è¥ó¥É¥¥¥ó¥Ý¡Ë·Ù»¡½ð¤Ï¡¢ÆÃÊÌË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÃæ¹ñ¿ÍA»á¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤ë°ìÊý¡¢¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿Â¾¤ÎÃæ¹ñ¿Í5¿Í¤òÄÉÀ×Ãæ¤À¡£
A»á¤ò´Þ¤à6¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ç¤¢¤ë12·î25Æü¡¢¥½¥¦¥ë±ÊÅÐ±º¶è¤ÎÍÓÆù¶úÅ¹¤Ç´Ú¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤½¤ÎÎø¿Í¤ò½¸ÃÄË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Åö»þ¡¢A»á°ì¹Ô¤ÏÅ¹Æâ¤ÇµÊ±ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤«¤é¡Ö¥¿¥Ð¥³¤Ï³°¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆA»á°ì¹Ô¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¿Í¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë°Î¤¤¤Î¤«¡¢¥¿¥Ð¥³¤âµÛ¤ï¤»¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¡¢¸ýÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î²áÄø¤ÇA»á°ì¹Ô¤Ï´Ú¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤òÅ¹¤Î³°¤Ø°ú¤¤º¤ê½Ð¤·¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤Ç²¥¤Ã¤¿¤êÂ¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤±¤¿¤ê¤·¡¢½¸ÃÄË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÆ°¤·¤¿·Ù»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢A»á¤ÏÆÃÊÌË½¹Ô¤Î¸½¹ÔÈÈ¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢A»á¤ò½ü¤¯Â¾¤Î°ì¹Ô¤Ï·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¥µ¥¤¥ì¥ó²»¤òÊ¹¤¤¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£½¸ÃÄË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢ÈùºÙ¹üÀÞ¤ä»¤²á½ý¤Ê¤ÉÁ´¼£4¥«·î¤Î²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÏÆ¨Áö¤·¤¿A»á¤Î°ì¹Ô¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿A»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ñÂÎÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤òÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¹ó¤¤Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï¡ÖÉ¬¤ºÊá¤Þ¤¨¤í¡×¡ÖÈÈºá¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿³°¹ñ¿Í¤Ë¤Ï½Å¤¤È³¶â¤ò²Ê¤·¡¢Â¨ºÂ¤ËÄÉÊü¤·¤ÆÆóÅÙ¤È´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡ÖµÕ¤ËÃæ¹ñ¤Ç´Ú¹ñ¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤é¡¢¸ø°Â¤ËÊá¤Þ¤Ã¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÃ¡¤¤Î¤á¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Ê°¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¹ñ¿Í¤Ø¤Î¹¥´¶ÅÙ¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÅìËÌ°¡Îò»ËºâÃÄ¤¬º£Ç¯7·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿18¡Á39ºÐ¤Î´Ú¹ñÃË½÷¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¹¥´¶ÅÙ¤Ï¡¢¤ï¤º¤«10.1¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¿ÂÐ¤ËÈÝÄêÅª¤Ê²óÅú¤Ï86.2¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¨Áö¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤¬Êá¤Þ¤é¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÈãÈ½¤ÈÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÊÊ¸¡á¥µ¡¼¥Á¥³¥ê¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸ÉôO¡Ë