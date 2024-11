13日、米 フロリダ 州ヘルナンド郡スプリングヒルで、生後4か月の ペット カンガルー が行方不明になった。 カンガルー はオムツをつけたままさまよっており、同郡保安官事務所が SNS で捜索状況を報告すると、「冗談でしょう?」「オーストラリアじゃないの?」といったコメントが飛び交い、大きな話題となった。米ニュースメディア『Miami Herald』などが報じた。13日、ヘルナンド郡保安官事務所はFacebookに「迷子の カンガルー 」「冗談ではありません」と投稿し、動物管理サービスがスプリングヒルのJ.D.フロイド小学校近辺で捜索していると伝えた。

スプリングヒルは、 フロリダ 州ヒルズボロ郡タンパの北約80キロに位置する地区で、同事務所では「 カンガルー は生後4か月で、最後に目撃された時には青いハーネスとオムツをつけていた」と綴り、「もしあなたの庭に カンガルー が跳ねてやってきたら、連絡してください!」と情報提供を求めた。するとこの投稿から間もない午後3時50分、同事務所は「午後3時20分、 カンガルー がスプリングヒルのランドマークであるウィンド・チャイム・ツリー(Wind Chime Tree)の近くで目撃された」と報告し、その10分後には「住宅街プランテーション・エステイツで“拘留”した」と発表した。ところがFacebookでは、この出来事に対して異様な盛り上がりを見せ、次のような意見が続々と寄せられた。「これって冗談だよね? カンガルー に怪我がないといいけど。」「ここはオーストラリアなの? フロリダ 州よね?」「道路を運転中に カンガルー に出くわすことを想像してみてよ。“ここはどこ?”って考えてしまうわよね。」 フロリダ 州に暮らすってことは、映画『ジュマンジ』の中に入り込んだようなものだろう。」「迷子の馬や牛を追いかけたことはあるけど、 カンガルー は初めて。 カンガルー ペット にするって、違法ではないの?」 カンガルー の赤ちゃんは自然に返すべき。なぜ母親から引き離され、 ペット として飼われているの?」「かわいそうに。 カンガルー はおそらく恐怖を感じていたことでしょう。保安官事務所のスタッフ、ありがとう。」「なんとも悲しいこと。 カンガルー の飼い主は無責任すぎる。赤ちゃんは自力で生きることができないし、囚われの身と一緒。ハーネスやオムツをつけて逃げ回っていたなんて、きっとその箇所に痛みがあるでしょう。」「私がこの カンガルー を引き取りたい。」なお、 カンガルー が捕獲されたのは行方不明になってから約45分後のことで、怪我もなく、飼い主に無事返されたと伝えられている。ちなみに2022年12月には、オーストラリアで友人らとハイキングをしていた女性が カンガルー に襲われ、その様子がカメラに記録された。女性はフェンスに挟まれて身動きが取れない子 カンガルー を助けようとしたが、それを見た母 カンガルー は女性を“脅威”と判断したようだ。画像は『Hernando County Sheriff’s Office Facebook「LOST KANGAROO UPDATE - 4 P.M.」』『13WHAM 「Kangaroo in a diaper leads deputies on a hop-pursuit in Florida」(HCSO)』より(TechinsightJapan編集部 A.C.)