£Ã£ï£ã£ï£í£é¡¡¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤Ë±Æ¶Á¼õ¤±¤¿¶ÄÅ·¹ÔÆ°¤ËÊì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Ó¤Ã¤¯¤ê
¡¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¹©Æ£ÀÅ¹áÉ×ºÊ¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤Î£Ã£ï£ã£ï£í£é¤¬£±£µÆü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Ð¥º¥ê¥º¥à£°£²¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¤¬¹¥¤²á¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢Êì¡¦¹©Æ£¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ã£ï£ã£ï£í£é¤¬²»³Ú¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢£³ºÐ¤Î»þ¤Ë´Ñ¤¿¥¸¥Ö¥êºîÉÊ¡Ö¼ª¤ò¤¹¤Þ¤»¤Ð¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅ·ÂôÀ»»Ê·¯¤È¤¤¤¦¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¿¦¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹ÃË¤Î»Ò¤ËÎø¤ò¤·¤¿¡£²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£»ä¤â¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²»³Ú¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Éã¡¦ÌÚÂ¼¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¦¥ë¤ÎÆ°¤¯¾ë¡×¤Ï¡ÖÉã¿Æ¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤â¤Î¤Î¤±É±¡×¤Ë¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¡¢¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¡£¡Ö¡Ê±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ë¥¢¥·¥¿¥«¤¬Â¼¤ò½Ð¤ë»þ¤ËÈ±¤òÀÚ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£»ä¤âÀÚ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖÊì¿Æ¤¬¥´¥ßÈ¢¤«¤é»ä¤ÎÈ±¤ÎÂ«¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£