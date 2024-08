Google検索での検索体験をAIがサポートしてくれる「AIによる概要」機能が、ついに日本語に対応しました。これに合わせて、「AIによる概要」に追加された新機能もアナウンスされています。New ways to connect to the web with AI Overviewshttps://blog.google/products/search/new-ways-to-connect-to-the-web-with-ai-overviews/

Google brings AI answers in Search to new countries | Reutershttps://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/google-brings-ai-answers-search-new-countries-2024-08-15/Google AI Overviews For Searchers Not Signed Inhttps://www.seroundtable.com/google-testing-ai-overviews-incognito-37907.htmlGoogle's AI Overviews go global in latest updatehttps://www.androidpolice.com/google-ai-overview-global-update/Publishers report 'negligible' traffic impact of Google AI Overviewshttps://searchengineland.com/google-ai-overviews-publisher-traffic-impact-445238Googleは2024年5月にGoogle検索の検索結果ページにAIによる概要を記載する「AIによる概要」機能を実装しています。この機能はユーザーが情報を素早く見つけ、インターネット上のあらゆる情報を探索できるようにするものです。すでにユーザーは「AIによる概要」を使って長い質問を投げかけたり、複雑なテーマを深く掘り下げたり、新しい視点を発見したりしています。この「AIによる概要」のアップデート情報をGoogleは自社ブログ上で説明しました。◆関連ウェブサイトによりアクセスしやすくGoogleは「AIによる概要」機能を実装することで、検索体験を進化させながら、ユーザーがさまざまなソースからの情報にアクセスできるようにしています。「AIによる概要」の登場により、ユーザーはより多様なウェブサイトにアクセスするようになったことも明らかになっているそうです。デスクトップ版のGoogle検索では、「AIによる概要」の右側にリンク表示を新しく追加することで、検索中に関連ウェブサイトをよりチェックしやすくしています。モバイル版のGoogle検索では、右上のサイトアイコンをタップすることで関連ウェブサイトにアクセスすることが可能です。この他、Googleは「AIによる概要」のテキスト内にも関連するウェブサイトへのリンクを直接追加するテストを実施中です。これによりユーザーがクリックして興味のあるサイトにアクセスすることがさらに簡単になります。以下の画像はモバイル版Google検索の「AIによる概要」。右上の「+9」と書かれた部分から関連サイトにアクセスすることができ、青色の下線部分がAIによる概要テキストに直接埋め込まれた関連サイトへのリンクです。これらのアップデートは「AIによる概要」がリリースされているすべての国と地域およびSearch Labsユーザー向けに展開されます。◆Search Labsの「AIによる概要」に新機能を追加Googleが開発中の新機能を試験的に使用することができるSearch Labsにアクセスして、「AIによる概要など」を有効にすると、最新のAI機能の試験運用版を利用することができます。Search Labsでは2つの新機能が利用可能となり、一つ目が特定の「AIによる概要」を保存して後から参照することが可能になる「保存」機能です。なお、保存したAIによる概要は保存済みのアイテムからいつでもチェックできます。もうひとつの新機能は、一部の「AIによる概要」にタップ1回で言語を簡略化することができるというもの。この機能はなじみのないトピックの情報をより簡単に理解したい場合に役立ちます。なお、これらの機能は記事作成時点では英語クエリでのみ利用可能です。◆「AIによる概要」を世界中のより多くの場所に拡大さらに、Googleは「AIによる概要」をイギリス・インド・日本・インドネシア・メキシコ・ブラジルの6カ国で新しく提供すると発表しました。Googleは「AIによる概要」について、「信頼性が高く高品質な情報を提供するために数十年にわたって改良を続けてきたGoogleの中枢的な品質および安全性システムに根ざしている」と説明しています。なお、Googleは「AIによる概要」で使用するデータを収集するために、検索結果ページに表示する情報を収集するのと同じツールを使用しています。そのため、Googleの「AIによる概要」に自身のウェブサイトの情報が掲載されないようにクローラーをブロックすると、Google検索の検索結果にもウェブサイトが表示されなくなってしまうそうで、これを問題視する声も上がっています。Google’s AI Search Gives Sites Dire Choice: Share Data or Die - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-15/google-s-search-dominance-leaves-sites-little-choice-on-ai-scrapingOnline publishers face a dilemma: Allow AI scraping from Google or lose search visibilityhttps://www.engadget.com/ai/online-publishers-face-a-dilemma-allow-ai-scraping-from-google-or-lose-search-visibility-202246891.html