¼«Âð¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Á¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÙÆüËÜ½éÊüÁ÷
Êª²Á¹â¤ÈµÏ¿ÅªÌÔ½ë¤Îº£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥Èµ¤Ê¬¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª¡¡¥»¥Ö¤¬ÉñÂæ¤Î¶Ë¾å¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Á¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤¬8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆÈÀêÆüËÜ½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û±Ç²è¡Ø¥Ä¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
1ÏÃ´°·ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Á¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ï¡¢¸µÁÜºº´±¤ÎÃË¤¬¡¢Åç¤ò½±¤¦¶§°ÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦1ÏÃ´°·ë¤Î¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
ÁêËÀ¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁÈ¿¥¤ò¼¤á¤¿¸µÊÆËãÌô¼èÄù¶É¤ÎÀøÆþÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹Ž¥¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÍ¾À¸¤ò²á¤´¤½¤¦¤È¡¢¥»¥ÖÅç¤ÎÎÙ¤Î¥Þ¥¯¥¿¥óÅç¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
ÃÏ¸µ·Ù»¡¤Î´í¤¦¤¤ÀøÆþÁÜºº¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢Í¾·×¤Ê¼ê½Ð¤·¡¦¸ý½Ð¤·¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÁÜºº¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë±©ÌÜ¤Ë¡Ä¡£ËãÌô¼èÄù¶É»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢¸µÀøÆþÁÜºº´±¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÏÃ½Ñ¤äµ¡Å¾¤òÇã¤ï¤ì¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢½÷À·º»ö¤Î¥«¥¤¡¢Éð½Ñ¤ÎÃ£¿Í¥¨¥ë¥Í¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËËãÌô¼è°ú¤ä¿Í¿ÈÇäÇã¡¢»¦¿Í»ö·ï¤Ê¤É¡¢Åç¤Çµ¯¤³¤ë»ö·ï¤ÎÁÜºº¤Ë¼¡¡¹¤È¶î¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ó¡¼¥Á¤äÆî¹ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢²Æ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥É¥é¥Þ¤À¡£
¥¥ã¥¹¥È¤Ï¡©
¼ç±é¤Ï¡Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¹¥È¡¼¥óÌò¤ä¡¢¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¡Áº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤ÎÎ®µ·¡Ù¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼Ìò¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥±¥¤¥ó¡£À½ºîÁí»Ø´ø¡¦´ÆÆÄŽ¥µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡¦¥Ç¥¤¡Ù¤Ê¤É¤ÎÂçºî±Ç²è¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Ç¥ô¥ê¥ó¡£¼ç±é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤È¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¥¢¥ó¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ ¡Áº¾µ½»Õ¤¿¤Á¤ÎÎ®µ·¡Ù¤ËÂ³¤¤¤ÆËÜºî¤¬3ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¡£
2020Ç¯¤Ë¥±¡¼¥Ö¥ë¶ÉWGN America¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢ËÜ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2023Ç¯¤Ë¥·¡¼¥º¥ó2¤¬ÊüÁ÷ºÑ¤ß¡£
¡Ø¥¯¥é¥¤¥à¡¦¥¤¥ó¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Á¸µÁÜºº´±¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÈÈºá¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ù¤Ï8·î21Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§00¤è¤êÆüËÜ½éÊüÁ÷¡ª¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë8·î¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤è¤ê¡£¡Ê³¤³°¥É¥é¥ÞNAVI¡Ë