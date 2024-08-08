¡Ú¹ñÆâ½é¡Ûºë¶Ì¸©¤¬¥É¥í¡¼¥ó¤Ç¾å¶õ1000¥á¡¼¥È¥ë¥ª¥¾¥óÇ»ÅÙ¤òÄ´ºº¡¡¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°Ãí°ÕÊó¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¸þ¾å¤Ë³èÍÑ
ºë¶Ì¸©¤Ï¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°Ãí°ÕÊó¤ÎÈ¯ÎáÆü¿ô¤¬Á´¹ñ¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤ÃÏ°è¤Ç¤¢¤ë¡£
´Ä¶²Ê³Ø¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¾å¶õ¤ÎÂçµ¤¤òÄ´¤Ù¡¢ÃÏ¾å¤è¤ê¤â¹âÇ»ÅÙ¤Î¥ª¥¾¥ó¡Ê¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Î¸¶°øÊª¼Á¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ300m¤Ç¡¢¥ª¥¾¥ó¤òÀ¸¤¸¤ë¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤òºÎ¼è¤·¤ÆÀ®Ê¬¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢À®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÇ»ÅÙº¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Çºë¶Ì¸©¤Ï¡¢2024Ç¯¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¹âÅÙ1000m¤ÎVOCÀ®Ê¬¤È¥ª¥¾¥óÇ»ÅÙ¤òÄ´¤Ù¡¢¤³¤ì¤é¤¬¹â¤µÊý¸þ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ë¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢¥ª¥¾¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¡¢¾Ã¼º¤¹¤ë¤«¤òÃÎ¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤È¤Ê¤ê¡¢¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°Ãí°ÕÊóÈ¯Îá¤ÎÍ½Â¬ÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¤½¤ÎÂÐºö¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©Ì±¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤È¤Ï
¡¦¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Ï¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À²¤ì¤ÆÆü¼Í¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢É÷¤Î¼å¤¤Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤â¤ä¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¦¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Ï¡¢ÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOx¡Ë¤È´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ç¸÷²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸÷²½³Ø¥ª¥¥·¥À¥ó¥È¡Ê¼ç¤Ë¥ª¥¾¥ó¡Ë¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¡üÄ´ºº¤Î³µÍ×
Â¬Äê¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÁÛÄê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¤ÏNTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ä´ººÆü»þ
2024Ç¯8·î8Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
11»þ¡¢13»þ¡¢15»þ¤Î·×3²ó
¡¡¡Ê°ìÈÌ¤Ë¸÷²½³Ø¥ª¥¥·¥À¥ó¥È¤Ï14»þ¡Á16»þ¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡Ë
Ä´ºº¾ì½ê
ÅÏÎÉÀ¥Í·¿åÃÓ¡ÊÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¡Ë
Ä´ºº¹âÅÙ
0m¡¢300m¡¢1,000m
Â¬Äê¹àÌÜ
¥ª¥¾¥ó¡¢VOC¡ÊÈô¹Ô¡¡¢¢¡Ë¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢µ¤°µ¡ÊÈô¹Ô¢¡Ë
´Ä¶²Ê³Ø¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤òÍÑ¤¤¤Æ¾å¶õ¤ÎÂçµ¤¤òÄ´¤Ù¡¢ÃÏ¾å¤è¤ê¤â¹âÇ»ÅÙ¤Î¥ª¥¾¥ó¡Ê¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Î¸¶°øÊª¼Á¡Ë¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÅÙ300m¤Ç¡¢¥ª¥¾¥ó¤òÀ¸¤¸¤ë¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤òºÎ¼è¤·¤ÆÀ®Ê¬¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢À®Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹âÅÙ¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤ëÇ»ÅÙº¹¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇÄ°®¤·¤¿¡£
¡ü¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤È¤Ï
¡¦¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Ï¡¢½Õ¤«¤é²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢À²¤ì¤ÆÆü¼Í¤¬¶¯¤¯¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢É÷¤Î¼å¤¤Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤ÈÂ©¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤¬¥Á¥«¥Á¥«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢±ó¤¯¤Î·Ê¿§¤¬¤â¤ä¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
¡¦¸÷²½³Ø¥¹¥â¥Ã¥°¤Ï¡¢ÃâÁÇ»À²½Êª¡ÊNOx¡Ë¤È´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVOC¡Ë¤¬¡¢ÂÀÍÛ¸÷¤Ç¸÷²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¸÷²½³Ø¥ª¥¥·¥À¥ó¥È¡Ê¼ç¤Ë¥ª¥¾¥ó¡Ë¤ÎÇ»ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£
¡üÄ´ºº¤Î³µÍ×
Â¬Äê¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÁÛÄê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¤ÏNTT¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
Ä´ººÆü»þ
2024Ç¯8·î8Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
11»þ¡¢13»þ¡¢15»þ¤Î·×3²ó
¡¡¡Ê°ìÈÌ¤Ë¸÷²½³Ø¥ª¥¥·¥À¥ó¥È¤Ï14»þ¡Á16»þ¤Ë¹âÇ»ÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¡Ë
Ä´ºº¾ì½ê
ÅÏÎÉÀ¥Í·¿åÃÓ¡ÊÆÊÌÚ¸©ÆÊÌÚ»ÔÆ£²¬Ä®¡Ë
Ä´ºº¹âÅÙ
0m¡¢300m¡¢1,000m
Â¬Äê¹àÌÜ
¥ª¥¾¥ó¡¢VOC¡ÊÈô¹Ô¡¡¢¢¡Ë¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¡¢µ¤°µ¡ÊÈô¹Ô¢¡Ë