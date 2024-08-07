ファミレスでお馴染みのネコ型配膳ロボット「ベラボット(BellaBot)」のプラモデル登場　あみあみで予約受付中

「あみあみ」を運営する大網株式会社は、すかいらーくグループに採用され、ファミレスですっかりお馴染みになったPudu Robotics社のネコ型配膳ロボット『ベラボット(BellaBot)』（KOTOBUKIYA）のプラモデルを発表し、あみあみで予約受付を開始した。参考価格は1,980円(税込)、執筆時点の販売価格は1,480円(税込)。2024年12月発売予定。【サイズ】全高約107mm(NONスケール)、原型製作：石井歩氏

『ベラボット(BellaBot)』プラモデル販売ページ（予約）：

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=TOY-RBT-8037

ユニークな表情は、3個の顔パーツに10種の表情シールから選択して貼ることができる。Pudu Robotics社のロゴもシールで付属する。



組み立てるだけで簡単にベラボットが完成。ベースなどが接続可能な3mm径の穴が各所にある。





BellaBotは、Pudu社が開発･供給している配送ロボット（飲食店で試用する場合は配膳ロボット）。人間とロボット間の優れたインタラクション機能も備えている。バイオニックデザインによる革新的な伝達言語、キュートな外観、AI音声機能、マルチモーダルインタラクションといった多数の機能が新たに追加されている。

『ベラボット(BellaBot)』プラモデル販売ページ（予約）：

https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=TOY-RBT-8037

