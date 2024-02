Zooming in on Ingenuity's final resting place among the sand ripples in Neretva Vallis.



Full resolution panorama: https://t.co/jbDkOAM5bB



Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/Simeon Schmauß #ThanksIngenuity #MarsHelicopter pic.twitter.com/EiBZYYjbZR