¥ß¥¹ÆüËÜ¼Âà¤ÎÄÇÌî¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡¡µõµ¶ÀâÌÀ¤ò¼Õºá¡Öº®Íð¤È¶²ÉÝ¤«¤é¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÂè£µ£¶²ó¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È£²£°£²£´¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼ø¾Þ¤·¤¿¡¢ÄÇÌî¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼Âà¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¤Ï½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°å»Õ¡¦¶ÚÆù·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÁ°ÅÄÂóËà»á¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¤Ï¡ÖÁ°ÅÄÍÍ¤Î±üÍÍ¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢¤´ÌÂÏÇ¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿»ö¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈËÁÆ¬¤«¤é¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÆü»ä¤¬½êÂ°»öÌ³½ê¤ËÀâÌÀ¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º®Íð¤È¶²ÉÝ¤«¤é¿¿¼Â¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·ë²ÌÅª¤Ëµõµ¶¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Öº£²ó¤Î»öÂÖ¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼ÂàÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿½êÂ°»öÌ³½ê¤Ø¤Î½êÂ°²ò½ü¤ò¿½¤·Æþ¤ì¡¢¼õÍý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¤Þ¤¿±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈºÆÅÙ¼Õ°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¦¥¨¥¤¥Ö¡×¤Ï¡¢Á°ÅÄ»á¤¬ÊÌ¤Î½÷À¤Èº§°ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¤¬¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡£½êÂ°²ò½ü¤Î¿½¤·Æþ¤ì¤ò¼õÍý¤·¤¿¤³¤È¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜ¡×¤ò¼çºÅ¤¹¤ë°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ß¥¹ÆüËÜ¶¨²ñ¤â¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥«¥í¥ê¡¼¥Ê¤Î¼Âà¤ò¼õÍý¤·¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¡Ö¶õ°Ì¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£