à¤«¤Ê¤À¤¤á¤¬²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¡¡£Ò£Ä£µ°ÌÈ¯¿Ê¡¡¹â¶¶ÂçÊå¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¡×
¡¡°ìÊâ¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¥·¥ê¡¼¥ºÂè£µÀï£Î£È£ËÇÕ½éÆü¡Ê£±£¸Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î¥ê¥º¥à¥À¥ó¥¹¡Ê£Ò£Ä¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤«¤Ê¤À¤¤á¤³¤ÈÂ¼¸µºÈÃæ¡Ê£²£¹¡Ë¡õ¹â¶¶ÂçÊå¡Ê£³£¶¡á¤È¤â¤Ë´ØÂç£Ë£Æ£Ó£Ã¡ËÁÈ¤Ï¡¢£·£µ¡¦£±£°ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢£µ°Ì¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÃæ¤¬à¤«¤Ê¤À¤¤á¤ÎÀ¤³¦¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ê¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ä¥¹¥Ô¥ó¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥ê¥Õ¥È¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢´ÑµÒ¤âÇï¼ê¤Ç±þ¤¨¤ë¡£´ÑµÒ¤È¤È¤â¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î±éµ»¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤¿¡£±éµ»¸å¤Ë¤Ï£²¿Í¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÉ½¸½¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¸ø¼°Îý½¬¤«¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È°Â¤É¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£Ç£Ð¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥á¥ê¥«¤Ç£¶°Ì¡¢Àè·îËö¤Î¥Ç¥Ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÏÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Â¼¸µ¤¬¡Ö£Ò£Ä¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Ç³Î¼Â¤Ë¥ì¥Ù¥ë£´¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½¤Àµ¤·¡¢¥¿¡¼¥ó¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢»î¹ç¤´¤È¤Ë²ÝÂê¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¥ê¥Õ¥È¤¬£±ÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ç¥ó¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ð¥¿¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£Æ£Ä¡Ë¤Ï¡¢¹â¶¶¤¬¥·¥ó¥°¥ë»þÂå¤Ë±é¤¸¤¿¡Ö¥ª¥Ú¥éºÂ¤Î²ø¿Í¡×¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¡Êº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤¬¤É¤¦É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤«¤¬¼¡¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç»ö¡£¤¤Ã¤Á¤êÊÑ²½¤·¤¿¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¹â¶¶¡£¤¢¤Î´¶Æ°¤òºÆ¤Ó¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¡£