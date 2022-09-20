¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÀÖ¤¤¥È¥ê¥«¥é¡Ø¹ÈÀ¸Õª ·Ü¤«¤éÍÈ¤²¡Ù¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¡© »À¤Ã¤Ñ¿É¤¤¥¯¥»¥â¥Î¤È»×¤¤¤¤ä¡Ä¡Ä
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¹ÈÀ¸Õª ·Ü¤«¤éÍÈ¤²¡Ù¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹ÈÀ¸Õª¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À·Ü¤â¤âÆù¤ÎÎäÅàÅâÍÈ¤²¤Ç¤¹¡£¤·¤Ã¤È¤ê½À¤é¤«¤á¤ÎÆù¼Á¤È¡¢¹ÈÀ¸Õª¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬ÆÃÄ§Åª¡£¿ÉÌ£¤È»É·ã´¶¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¢¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤´ÈÓ¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¤¹¤è¡£
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ã¹ÈÀ¸Õª ·Ü¤«¤éÍÈ¤²¡Ã429±ß
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Æ429±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¢ÀÇÈ´398±ß¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¡£ÆâÍÆÎÌ¤Ï500g¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤Ï100g¤¢¤¿¤ê222kcal¡Ê»é¼Á 12.9g¡¢Ãº¿å²½Êª 13.2g¡Ë¡£¿À¸ÍÊª»º¤¬Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¡£
¥³¥¹¥Ñ¡ÊÃ±²Á¡Ë¤Ï100g¤¢¤¿¤êÌó86±ß¡£Æ±¤¸¤¯·Ü¤â¤âÆù¤ÎÎäÅàÅâÍÈ¤²¤À¤È¡¢¡Ø·Ü¤â¤âÅâÍÈ¤²¡Ù¡Ê1kg¡¦645±ß¡¦Ìó65±ß/100g¡Ë¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥àÉÊ¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØÏÂÉ÷·Ü¤â¤âÅâÍÈ¡Ù¡Ê500g¡¦429±ß¡Ë¤È¤ÏÆ±²Á³Ê¡¦Æ±¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ÍýÊýË¡¤Ï170¡î¤ÎÌý¤ÇÅà¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ÎËÜÉÊ¤ò5¸Ä¤¢¤¿¤êÌó5Ê¬ÍÈ¤²¤ë¤À¤±¡£¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤ÎÌý¤ÇÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¤âOK¤Ç¤¹¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸Ä´Íý¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê500W¤ÇÌó3Ê¬¡Ë¡¢°á¤¬¤·¤ó¤Ê¤ê½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÍÈ¤²Ä´Íý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥È¥ê¥«¥é¤Ç¤¹¡£°á¤Ï¤ä¤ä¹Å¤á¤Ê¤¬¤é·Ú²÷¤Ê¥«¥ê¥«¥ê¥µ¥¯¥µ¥¯·Ï¤Î»õ¤¶¤ï¤ê¡£·Ü¤â¤âÆù¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê½À¤é¤«¿©´¶¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥µ¥¤¥º¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇºÝÎ©¤¿¤Ê¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£°á¤âÇö¤á¤Ç¤¹¤·¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á¤Ç¤¹¤Í¡£
°ìÊý¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤Ï¸ÄÀÅª¡£°á¤ÈÆù¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¹ÈÀ¸Õª¤¬Îý¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿¾ßÌý¥Ù¡¼¥¹¤ËÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃÍ¤Î¿ÉÌ£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»É·ã´¶¤Ï¹µ¤¨¤á¡£¥¥Ä¤µ¤Î¤Ê¤¤¥Ô¥ê¿É¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¾åÉÊ¤Ê°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èæ³ÓÅªÇöÌ£¤Ê¤¬¤éÆù¤Î»Ý¤ß¤¬°ú¤Î©¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¡¢ÅâÍÈ¤²Ð§¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¡£¤À¤·¤Î»Ý¤ß¤È¥Ô¥ê¿É´¶¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ßÅ¬À¤â¹â¤á¤Ç¤¹¡£É÷Ì£¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éÍ¥½¨¤ÊÁªÂò»è¤ËÆþ¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÃÄ§¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·Ü¤â¤âÆù¤È¹ÈÀ¸Õª¤ò°á¤ËÊñ¤ó¤ÀÎäÅàÅâÍÈ¤²¥¸¥å¡¼¥·¡¼´¶¤Ï¼å¤¤¤±¤É¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤ò¥Ô¥ê¿É´¶¤Ç°ú¤Î©¤Æ¤¿Ì£¤ï¤¤¤¢¤Ã¤µ¤êÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡¢´°À®ÅÙ¹â¤á¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤â¤¦¾¯¤·¥¯¥»¤Î¤Ê¤¤Ì£ÉÕ¤±¤¬¹¥¤ß¤Ê¤é¡ØÏÂÉ÷·Ü¤â¤âÅâÍÈ¡Ù¡Ê500g¡¦429±ß¡Ë¤¬¤ª¤¹¤¹¤á