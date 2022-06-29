中国時代劇版シャーロック・ホームズ『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』がDVDリリース！

『麗王別姫〜花散る永遠の愛〜』のアレン・レンと『宮廷の諍い女』のタン・ソンユンが初共演！ 中国時代劇版のシャーロック・ホームズと言える新感覚のロマンス推理時代劇『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』がDVDリリースとなる。

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『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』概要

明朝時代に活躍した皇帝直属のロイヤル・エージェント“錦衣衛”のエリート指揮官・陸繹と、捜査機関“六扇門”の女性捜査官・袁今夏がバディを組み、宮廷にはびこる悪から正義を守るため数々の難事件に立ち向かう。中国時代劇版のシャーロック・ホームズとも言える新感覚のロマンティックミステリーだ。

『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』キャスト情報

本作でエリート指揮官・陸繹を演じるレンは、クールだが正義感と思いやりに溢れた魅力的なヒーローを見事に体現。ヒロイン役の袁今夏に扮するソンユンは、快活さと聡明な観察眼で事件の謎を解く“六扇門”の名捕快を、ときにかわいくときにかっこよく、生き生きと演じる。

初共演とは思えない相性の良さで、最終話配信直後の俳優人気ランキングでは1位にレン、ソンユンが2位に輝く快挙を達成。そんな二人が描く恋の行方と事件の謎解きに注目してほしい。

『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』DVDリリース情報

＜コンプリート・シンプルDVD-BOX5,000円シリーズ＞【期間限定生産】が、以下の通りリリースとなる。

■6月22日（月）リリース

『花様衛士〜ロイヤル・ミッション〜』1〜4（全4BOX）

1BOX各5,000円（税抜）

©2019 Impact Media Co., Ltd. & H&R Century Pictures Company Limited



さらに、『原始的な彼女』1〜2（全2BOX）も同時リリースとなる。

1BOX各5,000円（税抜）

©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



■8月24日（水）リリース

『紅蓮伝〜失われた秘宝と永遠の愛〜』1〜3（全3BOX）

1BOX各5,000円（税抜）

©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



『鳳星の姫〜天空の女神と宿命の愛〜』1〜3（全3BOX）

1BOX各5,000円（税抜）

©Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



（海外ドラマNAVI）