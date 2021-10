ディズニープラス「スター」配信の海外ドラマを一挙紹介！見逃せない注目作ばかり！

明日10月27日(水)よりDisney+(ディズニープラス)に新たなコンテンツ「スター」がスタートし、海外ドラマコンテンツが充実! ディズニー・テレビジョン・スタジオ(ABC Signatureと20th テレビジョン)やFXプロダクションズの日本初上陸となる最新作から、これまで見放題動画配信サービスでは見られなかった名作シリーズまで網羅した、その最強のラインナップを一挙紹介。

まずは、日本初上陸作品!

■『マーダーズ・イン・ビルディング』シーズン1

大ヒットドラマ『THIS IS US/ディス・イズ・アス』のクリエイターであるダン・フォーゲルマンが製作総指揮に名を連ねるミステリーコメディドラマ。

マンハッタンの高級マンションを舞台に、実録犯罪マニアという共通点を持つチャールズとオリバー、メイベルの3人が、マンション内で起こった死亡事件の真相を究明していく。捜査にのめり込むうちに、マンション内の住民すべてが殺人犯に思え疑心暗鬼に陥る。

1986年の映画『サボテン・ブラザーズ』で共演して以来、35年来の親友として度々タッグを組んできたスティーブ・マーティンとマーティン・ショート、そして『ウェイバリー通りのウィザードたち』以来8年ぶりのドラマ出演となるセレーナ・ゴメスという3人が繰り広げるツイストの効いたユーモアと絶妙なブラック感で、今年8月に米Huluで配信開始されるや高い評価を得て、すでにシーズン2への更新が決まっている。

また、ティナ・フェイやネイサン・レーンといったコメディ巧者から、スティングやジミー・ファロンも本人役で登場するなど、豪華なゲスト陣も見逃せない。

■『Love,ヴィクター』シーズン1〜2

LGBTQ+のティーンエイジャーのリアルな青春模様が絶賛された、2018年公開のた映画『Love, サイモン 17歳の告白』のスピンオフとして製作された青春コメディドラマ。世代やジェンダーを超えて共感を呼び、すでにシーズン3の製作も決定している。

映画版はベッキー・アルバータリのベストセラー小説「サイモンvs人類平等化計画」を原作とし、ゲイであることを家族や友人に打ち明けられずにいた高校生が、ネットを通じて恋をし、本当の自分に向き合い成長する姿を描いた。ドラマ版は映画と同じ高校を舞台に、転入生であるヴィクター(マイケル・チミノ『アナベル 死霊博物館』)が恋愛や家族の問題に悩みながら、自分探しをしていく。





■『Y:ザ・ラストマン』シーズン1

アメコミ界で最も権威があると評される「アイズナー賞」を受賞したDCコミックスが原作のSFミステリー。

ある日突然、人類の全男性を含むY染色体を持つ全ての哺乳類が死に絶え、ただ一人の男と彼のペットの猿だけが残された終末世界。女性だけが生き残り世界が混乱する中、ただひとり男性として生き残ったヨリック・ブラウン。なぜ彼だけが生き残ってしまったのか...? 人々が失われたものを元に戻そうと懸命にもがく姿や、女性だけの新世界をより良いものにしようと奮闘する姿が描かれる。

最後の男性の人間として残されたヨリック・ブラウンを演じるのは『ジョン・F・ドノヴァンの死と生』のベン・シュネッツァー、ヨリックの母であり、終末世界をまとめる大統領ジェニファー・ブラウン役には、DC映画『ジャスティス・リーグ』『マン・オブ・スティール』でスーパーマンの育ての母マーサ・ケントを演じたダイアン・レインが扮する。





■『ヘルストローム』シーズン1

ミステリアスでパワフルな連続殺人鬼を父に持つ子どもたちを主人公に、"最悪の種類の人間"を追い詰めていくマーベルコミックス原作のドラマシリーズ。

主人公ダイモン(トム・オースティン)とアナ・ヘルストローム(シドニー・レモン)は、ミステリアスでパワフルな連続殺人鬼を父に持つ兄妹。二人はヘルファイアなどの炎の能力を持ち、"最悪の種類の人間"を追い詰めていく。米Huluで2020年に配信され、それまでのマーベルドラマよりダークな雰囲気が漂う。





■『レベル 正義の反逆者』シーズン1

環境運動家エリン・ブロコビッチの人生にインスパイアされた主人公が、利益至上主義の大企業に大胆不敵に立ち向かう痛快リーガルドラマ。

弁護士資格を持たない法律アドバイザーのアニー・"レベル"・ベロ(ケイティ・セイガル)。環境問題が深刻化するなか、彼女が自分の信じる正義や愛する人々のために、実利主義の大企業に立ち向かう。

『グレイズ・アナトミー』『STATION 19』などのクリスタ・ヴァーノフが手掛け、エリン・ブロコビッチ本人も製作総指揮として参加。





■『ビッグ・スカイ』シーズン1

米国ミステリー作家C.J.ボックスの同名小説を映像化にした探偵ドラマ。本国アメリカでは現在、シーズン2が米ABCにて放送中だ。

モンタナ州高速道路のはずれでトラック運転手による誘拐事件が発生。私立探偵と元警官の女性ふたりが誘拐された姉妹の捜索を進めるうち、その地域で姿を消したのは彼女たちだけではないことに気付き、新たな被害者が出る前に犯人を食い止めようとする。

『アリー・myラブ』や『ビッグ・リトル・ライズ』などを手掛けるデイビッド・E・ケリーが製作総指揮を務め、『シカゴP.D.』のショーン・ローマンを演じたブライアン・ジェラティや、『ヴァイキング 〜海の覇者たち〜』のキャサリン・ウィニック、『SUPERNATURAL』のセバスチャン・ロッシェらが出演。





■『ブリーダーズ 最愛で憎い宝物』シーズン1

『SHERLOCK/シャーロック』のジョン・ワトソン役でおなじみのマーティン・フリーマンが主演を務める、現代の子育てに苦悩するリアルな両親の姿をユーモアたっぷりに描いたファミリードラマ。

フルタイムの仕事、年老いた両親、住宅ローン、そして幼い子供たちの子育てという厄介な問題を抱えながら暮らすポールとアリー。そんな中アリーの別居中の父親が家の前に現れたことで、一家は実質的に3人目の子どもを引き受けることに...。





■『ブラッキッシュ』シーズン1〜6

2014年の放送開始以来、エミー賞常連のコメディシリーズがついに日本上陸!

黒人という偏見で見られながらもそれを乗り越えビジネスで成功したドレ・ジョンソン(アンソニー・アンダーソン)が主人公。父ドレのおかげで幼い頃から白人に混ざって裕福な生活をしてきた子どもたちには黒人の歴史と文化が身についておらず、そのアイデンティティを模索していく。





■『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』シーズン1〜2

ニュージーランドのコメディホラー映画『シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア』をドラマ化した爆笑ホラーコメディ。

舞台はニューヨーク湾に浮かぶスタテン島。リーダー格で冷酷な性格のナンドール(ケイヴァン・ノヴァク)、ダンディでキザなラズロ(マット・ベリー)、そしてセクシーだが知識自慢が玉に瑕のナージャ(ナタシア・デメトリウー)は、現代アメリカに生きるヴァンパイアたち。彼らは現代のシェアハウスで共同生活を送るが、時代についていくのに一苦労だった。

シーズン2には、『スター・ウォーズ』シリーズのルーク・スカイウォーカー役で知られるマーク・ハミルが出演している。





■『グッド・トラブル』シーズン1〜2

『フォスター家の事情』から5年、大都会で姉妹のキャリーとマリアナが奮闘するスピンオフドラマ。ジェニファー・ロペスが製作総指揮に名を連ね、シーズン4の製作も決まっているロマンスコメディ。

キャリー(マイア・ミッチェル)とマリアナ(シエラ・ラミレス)はそれぞれ、ロー・スクールと名門大学であるマサチューセッツ工科大学を卒業し、故郷のサンディエゴを離れ、ロサンゼルスに進出する。仕事で成功し、恋を見つけ、誰もが憧れるような人生を送ると意気込むが、その裏腹にロスの片隅で現実の壁にぶち当たってしまう。





■『ラスト・マン・スタンディング』シーズン1〜8

2011年から9シーズンにわたり放送された人気シットコム。ディズニー/ピクサーの人気CGアニメーション作品『トイ・ストーリー』のバズ・ライトイヤーの声を務めているティム・アレンが主演を務めている。女性ばかりの家庭で奮闘する父親をコミカルに描く。





■『ベター・シングス』シーズン1〜2

『カリフォルニケーション』のパメラ・アドロンが主演・製作総指揮・脚本・監督を務めるコメディドラマ。

サム・フォックス(パメラ・アドロン)はシングルマザーであるというプレッシャーを感じながらも、マックス(マイキー・マディソン)、フランキー(ハンナ・アリグッド)、デューク(オリビア・エドワード)という3人の娘を育てている。だが、俳優としてのキャリアも維持しながらは大変だった。2022年、ファイナルとなるシーズン5が米FXで放送予定。





最新シーズンが早くも見放題で登場!

■『ウォーキング・デッド』シーズン11

"ウォーカー"と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちが時にぶつかりあいながらも生き抜く術を模索していくサバイバルヒューマンドラマがついにカウントダウン。

※シーズン1〜10も配信開始

■『STATION 19』シーズン3〜4

『グレイズ・アナトミー』スピンオフドラマの新シーズンも日本上陸! シアトルの消防署"ステーション19"を舞台に、勇敢な消防士たちの日々や恋愛模様など、様々な人間関係を描くヒューマンドラマ。

※シーズン1〜2も配信開始





イッキ見におすすめ!人気のドラマシリーズがどどーんと登場!

見放題に登場した今だからこそ、見逃していた傑作を掘り起こすのも有意義な時間になるはず。

■『24 -TWENTY FOUR- レガシー』シーズン1

■『24 -TWENTY FOUR-』シーズン1〜7

■『9-1-1 LA 救命最前線』シーズン1〜3

■『9-1-1: LONE STAR』シーズン1

■『BONES -骨は語る-』シーズン1〜12

■『Empire/エンパイア 成功の代償』シーズン1〜5

■『Glee/グリー』シーズン1〜6

■『HOMELAND/ホームランド』シーズン1〜8

■『LOST』シーズン1〜6

■『scrubs 〜恋のお騒がせ病棟』シーズン1〜5

■『SHOTS FIRED/ショット・ファイヤー 運命の銃弾』シーズン1

■『STAR 夢の代償』シーズン1

■『TERRA NOVA/テラノバ』シーズン1

■『THE KILLING/ザ・キリング』シーズン1〜3

■『TRUST/トラスト ゲティ家のスキャンダル』シーズン1

■『TYRANT/タイラント -独裁国家-』シーズン1〜3

■『X-ファイル』シーズン1〜11

■『アグリー・ベティ』シーズン1〜4

■『アトランタ』シーズン1〜2

■『ウェイワード・パインズ 出口のない街』シーズン1〜2

■『エイリアス』シーズン1〜5

■『クリミナル・マインド 国際捜査班』シーズン1〜2

■『クリミナル・マインド 特命捜査班レッドセル』シーズン1

■『クリミナル・マインド/FBI vs. 異常犯罪』シーズン1〜15

■『グレイズ・アナトミー』シーズン1〜17

■『クワンティコ』シーズン1〜2

■『ゴッドファーザー・オブ・ハーレム』シーズン1

■『サンズ・オブ・アナーキー』シーズン1〜7

■『ジ・アメリカンズ 極秘潜入スパイ』シーズン1〜6

■『スキャンダル 託された秘密』シーズン1〜7

■『スクリーム・クイーンズ』シーズン1〜2

■『ストレイン 沈黙のエクリプス』シーズン1〜4

■『スリーピー・ホロウ』シーズン1〜4

■『セイラム 魔女の町シーズン1〜3

■『デスパレートな妻たち』シーズン1〜8

■『デビアスなメイドたち』シーズン1〜4

■『ハイ・フィデリティ』シーズン1

■『ピッチ 彼女のメジャーリーグ』シーズン1

■『フアン家のアメリカ開拓記』シーズン1〜5

■『フォスター家の事情』シーズン1〜5

■『ブラザーズ&シスターズ』シーズン1〜5

■『プリズン・ブレイク』シーズン1〜5

■『ボストン・リーガル』シーズン3〜5

■『ボディ・オブ・プルーフ/死体の証言』シーズン1

■『ホワイトカラー』シーズン1〜6

■『マイネーム・イズ・アールシーズン1〜4

■『ママと恋に落ちるまで』シーズン1〜9

■『モダン・ファミリー』シーズン1〜11

■『リベンジ』シーズン1〜4

■『レジデント 型破りな天才研修医』シーズン1〜3

■『宇宙探査艦オーヴィル』シーズン1〜2

■『吸血キラー/聖少女バフィー』シーズン1〜6

■『法医学医 ダニエル・ハロウ』シーズン1

■『ボブズ・バーガーズ』シーズン1〜3

「スター」の提供開始にあわせて、新たな対応プラットフォームと機能を追加される。これまでのスマートフォン、タブレット、PC、スマートテレビ、ストリーミングデバイスに、新たにゲーム機が追加され対応デバイスを拡大。機能面では動画品質を高める4K UHDの映像提供、5.1チャンネル、およびドルビーアトモス対応のオーディオ機器で、コンテンツをより大迫力でお楽しみいただける他、別の部屋にいても7人まで一緒に視聴を楽しめるGroupWatchやキッズプロフィール、プロフィールPIN(暗証番号)などお子さまも安心してお楽しめるペアレンタルコントロール機能も提供開始となる。

さらに、消費者の利便性を高める入会経路も拡大。これまでのドコモショップやMy docomoなどによる入会に加え、クレジットカードもしくはPayPalでのWEB入会、Apple App Store、Google Play ストア、Amazon アプリストアからも入会可能となります。ディズニープラスは月額990円(税込)の定額制で、Apple App Store経由でご入会の場合は月額1000円(税込)となります。尚、ドコモショップやMy docomoなどによる入会の場合は、11月1日より月額990円(税込)の新価格が適用される。

