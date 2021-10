国民的テーマソング『ルパン三世のテーマ』をはじめとするルパンミュージックの生みの親、大野雄二の手がけたおよそ1200曲が10月8日(金)より各音楽ストリーミング、ダウンロードサービスで配信スタートした。

アニメ化50周年のメモリアルイヤーを迎えたモンキー・パンチ原作のアニメ『ルパン三世』は、世界的大泥棒アルセーヌ・ルパンの孫であるルパン三世と、次元大介、石川五ェ門、峰不二子ら仲間と、宿敵・銭形警部ら個性的なキャラクターが織りなすアクションアニメ。最新作『ルパン三世 PART6』が10月9日(土)より日本テレビ系にて全国放送開始となる。

今回改めて音楽配信が開始されたのは、『ルパン三世』テレビシリーズサントラ9作品、テレビスペシャル26作品、不朽の名作『ルパン三世 カリオストロの城(1979年)』『ルパン三世 THE FIRST(2019年)』の映画2作品。そのほかオリジナル作品やコンピレーションなどを合わせた計75作品となっている。

歴代の歌唱アーティストには、サンドラ・ホーン、ボビー、トミー・スナイダー、ソニア・ローザ、しばたはつみ、今井美樹、原田知世、加藤ミリヤ、中納良恵(from EGO−WRAPPIN)、沢城みゆき、松崎しげる(順不同)など魅力的なアーティストが参加している。

配信リリースを記念して、Spotify、Apple Music、Amazon Musicなど各種サービスで『ルパン三世』楽曲のスペシャルプレイリスト が公開。Spotifyでは抽選で大野雄二サイン入りアニメキービジュアルポスターが当たるプレイリストシェアキャンペーンのほか、複数のプレイリストカバーアート内にルパンが忍び込む企画なども行われる。キャンペーン詳細は特設ページをチェックしてほしい。

また、11月3日発売の最新サウンドトラック『LUPIN THE THIRD PART6〜LONDON』の全貌も解禁。アルバム発売に先駆け、10月8日(金)より「THEME FROM LUPIN III 2021」の先行配信がスタート! 50周年の記念イヤーを飾るメインテーマは、ルパンジャズ × ロックのアレンジが際立つハードボイルドで大胆なサウンドに要注目。

そして新エンディングテーマ『MILK TEA』のゲストボーカルが、新進気鋭のシンガーAkari Dritschlerに決定した。同エンディング楽曲は10月16日(土)の放送回から登場予定だ。

アニメ『ルパン三世 PART6』初回放送では、先日次元役の声優勇退を発表した小林清志が最後に次元を演じる特別編となる「EPISODE 0 ―時代―」がオンエア。この放送を前に、10月9日(土)18:00に 大野雄二公式YouTubeチャンネルにて次元大介のテーマ曲『トルネード』のライブ映像が公開されることが決定! 2007年に開催された『ルパン三世のテーマ』誕生30周年コンサート映像からのパフォーマンスとなる。

放送スタートを目前に、より一層の盛り上がりをみせるルパンミュージック。時代を経ても色褪せることのないそのサウンドを、アニメとともに存分に楽しもう!

『ルパン三世 PART6』

2021年10月より日本テレビ系全国放送開始!

日本テレビでは10/9(土)24時55分より放送開始

※各局の放送日時は公式HPで確認のこと

配信:Hulu 他配信サイトで配信予定

※配信先情報は、公式HPで順次公開

ハッシュタグ:#ルパン6 原作:モンキー・パンチ (C)TMS・NTV