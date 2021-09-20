Twitter¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤¿¿À¥ì¥·¥Ô¤Ï¤³¤ì¡ª¡Ö¥È¥Þ¥È¤È¥Ä¥Ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡×¡¿Áé¤»¤ë¥º¥Ü¥éÈÓ
³°½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ½Å¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô½¸¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
Twitter¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô16Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Instagram¤äYouTube¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÈÓ¸¦µæ²È¡¦¤¸¤å¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ì¿©¤Ù¤È¤±¤ÐÁé¤»¤ë¤è¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¡¢¥º¥Ü¥é¤µ¤ó¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÈÓ¤Ð¤«¤ê¤ò¼ýÏ¿¡£
´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤¸¤å¤ó¼°¤ÎÁé¤»¤ë¥á¥½¥Ã¥É¤âÂç¸ø³«¡ª ¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Î¿Í¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿´¶¯¤¤°ìºý¤Ç¤¹¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¤¸¤å¤óÃø¤Î¡ØÁé¤»¤ë¥º¥Ü¥éÈÓ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿
¡ØÁé¤»¤ë¥º¥Ü¥éÈÓ¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
Part3¡¡¥×¥é¥¹1ÉÊ¡¡ÌîºÚ¡¦¤¤Î¤³¡¢¥¹¡¼¥×
¡Ö¤¢¤È1ÉÊ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÌîºÚ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀÝ¤ê¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÉûºÚ¤È¥¹¡¼¥×¤ò12ÉÊ¤´¾Ò²ð¡£ÉÊ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥È¥Þ¥È¤È¥Ä¥Ê¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤¡¡10Ê¬
SNS¤Ç30Ëü°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥Ü¤¬¤Ä¤¤¤¿¿À¥ì¥·¥Ô¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
155kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡11.7g
»é¼Á¡¡5.0g
Ãº¿å²½Êª¡¡17.1g
ºàÎÁ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¥È¥Þ¥È¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡¡1¸Ä
¶Ì¤Í¤®¡¡1/4¸Ä
A¡¡¥Ä¥Ê´Ì¡¡1´Ì¡Ê70g¡Ë
¡¡ ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¡ ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¡ ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡¡¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ ÎØÀÚ¤êÅâ¿É»Ò¡¡Å¬ÎÌ
¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡¡1Ëç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
B¡¡¥Ñ¥»¥ê¡¡Å¬ÎÌ
¡¡ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ
ºî¤êÊý
1¡¡¥È¥Þ¥È¤Î¥Ø¥¿¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¡¢Ãæ¤ò¤¯¤êÈ´¤¯¡£
2¡¡1¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤ÈA¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
3¡¡2¤ò1¤Î¥È¥Þ¥È¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
4¡¡¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¡£6¡Á7Ê¬
»Å¾å¤²¡¡4¤ò»®¤ËÀ¹¤ê¡¢B¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¥¢¥ì¥ó¥¸¡¡¥È¥Þ¥È¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¿åÊ¬ÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¿È¤¬¥È¥Þ¥È¤ËÆþ¤ê¤¤é¤º¡¢Í¾¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤ÏÈ¾ÎÌ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾¤Ã¤¿Ãæ¿È¤ÏÍñ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÍÕÌîºÚ¤ÈÏÂ¤¨¤Æ¥µ¥é¥À¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Æ¦Éå¤Ë¤Î¤»¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤â¡ý
Ìµ¸Â¥Ä¥Ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡5Ê¬
¥³¥¯¤È¿ÉÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤¬±£¤·Ì£¡£
110kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡14.4g
»é¼Á¡¡0.6g
Ãº¿å²½Êª¡¡12.7g
¤»¤óÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¡¡150g
A¡¡¥Ä¥Ê´Ì¡¡1´Ì¡Ê70g¡Ë
¡¡ ¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¡ ·Ü¥¬¥éÊ´Ëö¡¡¾®¤µ¤¸1¤È1/2
¡¡ ¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¡ ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¡¡Å¬ÎÌ
1¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¤»¤óÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤òÆþ¤ì¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç3Ê¬²ÃÇ®¤·¡¢¿åµ¤¤ò¹Ê¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤ë¡£
2¡¡A¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¤ä¤ß¤Ä¤¥Ô¥ê¿ÉÇòºÚ¡¡3Ê¬
¥¥à¥Á¤È±öº«ÉÛ¤Î»ÝÌ£¤ËÂçÇï¼ê¡ª
70kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡1.9g
»é¼Á¡¡5.0g
Ãº¿å²½Êª¡¡5.1g
A¡¡ÇòºÚ¡¡50g
¡¡ ¥¥à¥Á¡¡30g
B¡¡±öº«ÉÛ¡¡5g
¡¡ ¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
1¡¡A¤òÅ¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
2¡¡B¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
¥ä¥ó¥Ë¥ç¥à¥Ä¥Ê¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡6Ê¬
¥Ô¡¼¥Þ¥ó·ù¤¤¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀäÉÊ¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡£
121kcal
¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¡13.0g
»é¼Á¡¡0.6g
Ãº¿å²½Êª¡¡14.9g
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¡70g
A¡¡¥Ä¥Ê´Ì¡¡1´Ì¡Ê70g¡Ë
¡¡ ¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡Âç¤µ¤¸1
¡¡ ¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡¡¾®¤µ¤¸1
¡¡ ¤·¤ç¤¦¤æ¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¡¡³Æ¾®¤µ¤¸1/2
¡¡ ¤Ë¤ó¤Ë¤¯¥Á¥å¡¼¥Ö¡¡¾¯¡¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
B¡¡ÎØÀÚ¤êÅâ¿É»Ò¡¢¤¤¤ê¤´¤Þ¡¡³ÆÅ¬ÎÌ
1¡¡¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤ÆÂÑÇ®»®¤ËÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤Æ¥ì¥ó¥¸¤Ç4Ê¬²ÃÇ®¤¹¤ë¡£
2¡¡Á´ÂÎ¤ò¤è¤¯ÏÂ¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤ËB¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£