¥¹¥¿¥Ð¡¢¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼Åìµþ¡×¤ÇÊ¿Æü¸ÂÄê¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿!
¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¥ê¥¶¡¼¥Ö ¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ Åìµþ¤Ç¤Ï¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹ÆüËÜ¾åÎ¦25¼þÇ¯¤òºÌ¤ë¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ ¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¼¥Ë ¥Õ¥é¥¤¥È¡×¤òÈÎÇäÃæ¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡û¤³¤Î²Æ¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼
¸½ºßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ ¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¼¥Ë ¥Õ¥é¥¤¥È¡×(4,620±ß)¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾®¤µ¤Ê¤ª²Û»Ò¤È¿©»ö·Ï¤Î¥¹¥³¡¼¥óÅù¤Ë¡¢Áª¤Ù¤ë¥Æ¥£¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¥²í¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÈÎÇä¤ÏÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢1Æü¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤â¸Â¤ê¤¬¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä»þ´Ö¤ÏÊ¿Æü¤Î13»þ¤«¤é¡£¸½ºß¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°Í½Ìó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤«¤é1½µ´Ö¸å¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ËèÆü10»þ¤ËÍ½ÌóÏÈ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼Åìµþ¤Ï¡¢¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢1³¬¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡Ö¥×¥ê¥ó¥Á¡×¡¢2³¬¤Î¥Æ¥£¡¼¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ÖTEAVANA¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡û8¤Ä¤Î¾®¤µ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¿¤Á
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡½¥Ë¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡½¥Ë¤È¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¾®¤µ¤Ê¤ª²Û»Ò¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤½¤¦¡£°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬8¼ïÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¼ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÈþ¤·¤¯µ¤Ê¬¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Î¡Ö¥Ó¥Ë¥ç¥é¡¼¥¿¥Þ¥í¥ó¡×¡£¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Ë¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¿©¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤ÈÃæ¤Ë¤ÏÍÎ¥Ê¥·¤Î¥¸¥å¥ì¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥ì¤Î»ÀÌ£¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ë¡£
¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥±¡¼¥¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥½¡×¡£¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤È¤¤¤Á¤´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥±¡¼¥¤Ç¡¢´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£Ãæ¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ä¥¥ë¥·¥å¤Î¥à¡¼¥¹¤Ê¤É¤¬ÁØ¤Ë¤Ê¤ê¤È¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¡£½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Ì£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¥±¡¼¥¤Ç¤·¤¿¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¤Ç¤¤¿¡Ö¥Í¥í¥«¥«¥ª¡×¤Ï¡¢½À¤é¤«¤Ê¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê¥«¥«¥ª¤¬¹á¤ë°ìÉÊ¡£¤È¤Æ¤â³ê¤é¤«¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿¿¤ÃÇò¤Ê¥á¥ì¥ó¥²¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥á¥ì¥ó¥²¥â¥ê¡¼¥Í¡×¤Ï¡¢Ãæ¤Ë¥ì¥â¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¤È¤Æ¤â²Æ¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥á¥ì¥ó¥²¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤È½Å¤Ê¤ë¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï²¼ÃÊ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¾®¤µ¤Ê¥í¡¼¥Õ¥±¡¼¥¤Ï¡Ö¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¡×¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ç¡¢¤Û¤Î¤«¤Ë¥é¥à¤¬¹á¤ëÂç¿Í¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥·¥å¥¬¡¼¤È¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ó¥¹¥³¥Ã¥È ¥Ð¥Ë¥é¡×¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Ú¡¼¥¹¥È¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥·¥å¥¬¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿ìÔÂô¤Ê¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¥Û¥í¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ß¥Ë¥±¡¼¥¤Î¡Ö¥µ¥ì¥Õ¥©¥ë¥Þ¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥ë¥¸¥ã¥ß¡¼¥Î ¥ì¥Ã¥¸¥ã¡¼¥Î¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£¾¯¤·±öµ¤¤â¤¢¤ê¡¢¤è¤ê¥Á¡¼¥º¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´¶¤¸¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥ê¡¼¥Ê¡×¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥»À¸ÃÏ¤Ç¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¶´¤ó¤À¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¥Ð¥¿¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤Ç¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÃæ¤«¤é¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤µ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤â´¶¤¸¤ë¿©´¶¤ÎÊÑ²½¤¬³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¡û¥»¥Ã¥È¤Î¥Æ¥£¡¼¤Ï4¼ï¤«¤éÁª¤Ù¤ë
º£²ó¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï¡Ö²Ã²ìËÀ¤Û¤¦¤¸Ãã¡×¡£¤Û¤¦¤¸Ãã¤Ï¤³¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿Í¥¤·¤¤´ÅÌ£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³°¹ñ¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÈÆüËÜÃã¤Ï°Õ³°¤Ë¤âÁêÀ¤¬¤è¤¯¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤ò¤Ä¤¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥·¥È¥é¥¹ ¥é¥Ù¥ó¥À¡¼ ¥»¡¼¥¸¡×¡¢¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë ¥³¥Ê ¥Ý¥Ã¥×¡×¡¢¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼ ¥ß¥ó¥È ¥¦¡¼¥í¥ó¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ï3¼ï
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿©»ö·Ï¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼3¼ï¡£¥ß¥Ë¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤È2¤Ä¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤¬°ì»®¤ËÀ¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ÂÇ¼°ò¤Î¥¹¥³¡¼¥ó with ¥«¥é¥¹¥ß¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢´Å¤á¤Î°ÂÇ¼°ò¤È±öµ¤¤¬¤¤¤¤¿¥«¥é¥¹¥ß¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤Î´Å¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤É÷Ì£¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ì»®¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¡¢¥«¥é¥¹¥ß¤Î¤Û¤«¤Ë¤â7¼ï¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¥³¥¯¤¬¤¢¤êÃ±ÂÎ¤Ç¤âÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ë¤â¹ç¤¤¤½¤¦¤ÊÉ÷Ì£¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ü¥ì¥ó¥¿¤Î¥¹¥³¡¼¥ó with ¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤¬¤¤¤¤¿¤µ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥³¡¼¥ó¤È¡¢¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î´Å¤µ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ì¥ó¥¿¤Ï¡¢ÁÆÈÔ¤¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ÎÊ´¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¡£¹á¤Ð¤·¤¤¥¹¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¸ýÄ¾¤·¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¡Ö¿åµí¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¤Î¥«¥×¥ì¡¼¥¼¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥È¥Þ¥È¤Ë¥â¥Ã¥Ä¥¡¥ì¥é¥Á¡¼¥º¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥¸¥ë¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì£ÉÕ¤±¤Ï¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤Ë¥Þ¥ë¥É¥ó±ö¤À¤±¤È¤¤¤¦¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÌ£¤ï¤¨¤Æ¡¢ìÔÂô¤Ê¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤»¤ë¡Ö¥í¡¼¥¹¥¿¥ê¡¼ ¥Ñ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¡¼¥Ë ¥Õ¥é¥¤¥È¡×¡£Í§Ã£¤È¥·¥§¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÈÎÇä¤Ï8·î31Æü¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Äê¡£¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÏÍ½ÌóÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¤Þ¤º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üinformation
STARBUCKS RESERVE ROASTERY TOKYO
½»½ê : ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ2-19-23±Ä¶È»þ´Ö : 7:00¡Á23:00(LO 22:30)