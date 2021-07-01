『THE MUSIC DAY』8時間生放送 タイムテーブル公開
櫻井翔が9年連続で総合司会を務め、7月3日に8時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番『THE MUSIC DAY』（後3：00〜10：54）のタイムテーブルが1日、番組の公式サイトで公開された。
【写真】番組ツイッターでも『THE MUSIC DAY』タイムテーブル公開
番組テーマは「音楽は止まらない」。前向きな音楽を“ノンストップ”でつなぎ合わせ「ライブ感をお届けしたい」との想いが込められている。最新曲から何度も聴きたい名曲まで、番組史上最多の楽曲をノンストップダンスメドレーで届ける。
タイムテーブルは以下のとおり。時間帯ごとの掲載順は50音順で、出演順とは異なる。
◆
▽午後3時台（※50音順、以下同）
adieu
岡村孝子
高橋洋子
DEAN FUJIOKA
TOMORROW X TOGETHER
早見優
Little Black Dress
Ryu
▽午後4時台
ENHYPEN
GENERATIONS from EXILE TRIBE
鈴木亜美
村方乃々佳
WANIMA
【ドラマヒットソングメドレー】
花＊花
安田レイ
▽午後5時台
Kis-My-Ft2
倉木麻衣
櫻坂46
ジャニーズWEST
Hey! Say! JUMP
三浦大知
宮本浩次
【アゲアゲメドレー】
ORANGE RANGE
PUFFY
ヒルナンデス！×湘南乃風HAN-KUNコラボ「昼南乃風」
MONGOL800
▽午後6時台
Ado
上白石萌音
Snow Man
Sexy Zone
DISH//
NEWS
DREAMS COME TRUEスペシャルドラマ企画
【ノンストップダンスメドレー】
いきものがかり
EXILE
荻野目洋子
きゃりーぱみゅぱみゅ
ジャニーズメドレー
DA PUMP
中島健人×羽鳥慎一
Perfume
ピコ太郎
Foorin
モーニング娘。'21 VS AKB48
▽午後7時台
EXIT
SixTONES
東京スカパラダイスオーケストラ×田中圭・千葉雄大
日向坂46
優里
▽午後8時台
Gaho
King & Prince
乃木坂46
星野源
【ノンストップダンスメドレー】
倖田來未
坂道選抜
櫻井翔 with サックスの会
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
GENERATIONS from EXILE TRIBE
ZIP!メンバー
ジャニーズメドレー
ピコ太郎
V6
▽午後9時台
あいみょん
いきものがかり
KAT-TUN
三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
BTS
松本伊代
【カラオケロングヒットメドレー】
DISH//
Novelbright
一青窈
▽午後10時台
EXILE
Official髭男dism
関ジャニ∞
SEKAI NO OWARI
TWICE
Perfume
V6
ゆず
◆総合司会：櫻井翔
司会：羽鳥慎一、水卜麻美（日本テレビアナウンサー）
NEXTゲート司会：バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）