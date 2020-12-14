Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎºÇ¶¯Æé¥¹¡¼¥×5Áª¡£¥¨¥Ó»ÅÎ©¤Æ¤ä¥¤¥«ËÏ¡¢¥«¥ì¡¼Æé¤â
¡¡»ØÌ¾Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤ê¡£
¡¡ÆéÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¡¼¥×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆé¤ÎÁÇ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤·¤¬¸ú¤¤¤¿ÏÂÉ÷¤ÎÄêÈÖÌ£¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤·¤«¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ìµ°õ¤È¥«¥ë¥Ç¥£¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅ¹¤â¡ÈÀ¤³¦¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¡É¤òÄø¤è¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Æé¥¹¡¼¥×¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç»ØÌ¾Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆé¥¹¡¼¥×¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤â¤Ø¤¸¡¡³¤Ï·»ÅÎ©¤ÆÌ£Á¹Æé¤Ä¤æ¡¡600g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡267±ß
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥Þ¤¤¤ÈÓ¹¤ë¡È°ìÌÜ¹û¤ì·Ï¡É¤ÎÆé¥¹¡¼¥×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥£ÆÀ°Õ¤Î¡Ö³¤Ï·Ì£¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ì£Á¹¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤È¤Ë¤«¤¯³¤Ï·¤¬¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï»î¤¹¤Ù¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥ì¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤«¡¢Æé¥¹¡¼¥×¤Ç¤â°ÂÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÇ»¸üÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥ÄÇòºÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ë¥é¤Ê¤É¤Î¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤ÌîºÚ¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤á¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤Ç¤â¤¦¤É¤ó¤Ç¤âËüÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¢Æ¦ÞùÆé¡Ê¥È¥¦¥¸¥ã¥ó¥Ê¥Ù¡Ë¡¡1¿ÍÁ°¡ß2ÂÞ¡¡172±ß
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¡ÈóÄÆ¦Þù¡Ê¥·¥§¥ó¥È¥¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¡É¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£Æ¦Æý¤È¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤·¤ß¤¸¤ß»Ý¤¯¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆ¦ÆýÆé¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ä¥é¡¼Ìý¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¹õ¿Ý¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¼Â¤ËÂæÏÑÎÁÍý¤é¤·¤¯¡¢Æ¦Éå¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢1¿ÍÊ¬¤Î¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¾ïÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡£Ì£Á¹¤¹¤¾Æ¤¤ÎÁÇ¡¡200g¡¡1¡Á2¿ÍÁ°¡¡177±ß
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ì£Á¹Ì£¤Î¤¹¤¾Æ¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï·é¤¯¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥ì¥È¥í¤Ê²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤·¤ÆÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¤Î¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¤¤¤«¤¹¤ßÆé¡¡200g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡290±ß
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÌµ°õ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ëÌµ°õ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆé¤ÎÁÇ¤¬ÂçËºî¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¤Æ¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤«¤¹¤ß¡×¡£¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ä¥¨¥Ó¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÍÎÉ÷Æé¤Ç¡¢¥¤¥«¡¢¥¨¥Ó¡¢Çò¿Èµû¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¡£Æé¤Î¤·¤á¤Ë¤Ï¥ê¥¾¥Ã¥È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÎÌÍ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼Æé¡¡200g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡290±ß
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ìµ°õ¤¬¸Ø¤ë¡È¥«¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÆé¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëËâË¡¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Æé¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÆ¦ÞùÆé¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÆ¦ÞùÆé¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÆÚÆù¡¢¥Í¥®¡¢³¤Ï·¡¢Æ¦ÉÄ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤½¤·¤ÆÆ¦Éå¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤«¤éÂçËþÂ¡£É÷¼Ùµ¤Ì£¤Î»þ¤ä¡¢¥«¥é¥À¤¬Îä¤¨¤¿»þ¤Ë¤ÏºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢³§¤µ¤ó¤â¤ª¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÆéÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÊ¸¡¢¼Ì¿¿¡¿¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä
¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12
¡¡ÆéÎÁÍý¤¬¤ª¤¤¤·¤¤µ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£µ¤·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¡¼¥×¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÆé¤ÎÁÇ¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¤«¡© ¤À¤·¤¬¸ú¤¤¤¿ÏÂÉ÷¤ÎÄêÈÖÌ£¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤âÌ¥ÎÏÅª¡£¤·¤«¤â¼ºÇÔ¤Ê¤¯µ¤·Ú¤Ë¹ØÆþ¤Ç¤¤¿¤éºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ìµ°õ¤È¥«¥ë¥Ç¥£¡£¤É¤Á¤é¤ÎÅ¹¤â¡ÈÀ¤³¦¤Î¿Íµ¤ÎÁÍý¡É¤òÄø¤è¤¯¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿Æé¥¹¡¼¥×¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ¤È¥«¥ë¥Ç¥£¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö°µÅÝÅª¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç»ØÌ¾Çã¤¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÆé¥¹¡¼¥×¡×¤ò¸·Áª¤·¤Æ5¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£ÊÑÆ°¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤â¤Ø¤¸¡¡³¤Ï·»ÅÎ©¤ÆÌ£Á¹Æé¤Ä¤æ¡¡600g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡267±ß
¡¡¤Þ¤º¤Ï¥«¥ë¥Ç¥£¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥Þ¤¤¤ÈÓ¹¤ë¡È°ìÌÜ¹û¤ì·Ï¡É¤ÎÆé¥¹¡¼¥×¤ò3¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥«¥ë¥Ç¥£ÆÀ°Õ¤Î¡Ö³¤Ï·Ì£¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿Ì£Á¹¥Æ¥¤¥¹¥È¡£¤È¤Ë¤«¤¯³¤Ï·¤¬¹¥¤¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï»î¤¹¤Ù¤¡£¥é¡¼¥á¥ó¤ä¥«¥ì¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤«¡¢Æé¥¹¡¼¥×¤Ç¤â°ÂÄê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÄÀ¤Î¤¢¤ëÇ»¸üÌ£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥Ù¥ÄÇòºÚ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥Ë¥é¤Ê¤É¤Î¸ÄÀ¤Î¶¯¤¤ÌîºÚ¤È¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤á¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤Ç¤â¤´¤Ï¤ó¤Ç¤â¤¦¤É¤ó¤Ç¤âËüÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡¢Æ¦ÞùÆé¡Ê¥È¥¦¥¸¥ã¥ó¥Ê¥Ù¡Ë¡¡1¿ÍÁ°¡ß2ÂÞ¡¡172±ß
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÄ«¤´¤Ï¤ó¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ¦Æý¥¹¡¼¥×¡ÈóÄÆ¦Þù¡Ê¥·¥§¥ó¥È¥¦¥¸¥ã¥ó¡Ë¡É¤ò¡¢ÆüËÜ¤ÎÆéÎÁÍý¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¥«¥ë¥Ç¥£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¡£Æ¦Æý¤È¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñºà¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¥¿¥ì¤ò²Ã¤¨¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤·¤ß¤¸¤ß»Ý¤¯¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÆ¦ÆýÆé¤È¤Ï°ã¤¤¡¢³¤Á¯¤Î»ÝÌ£¤ä¥é¡¼Ìý¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¹õ¿Ý¤¬º®¤¸¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¡¢¼Â¤ËÂæÏÑÎÁÍý¤é¤·¤¯¡¢Æ¦Éå¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÃÍÃÊ¤¬¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¡¢1¿ÍÊ¬¤Î¸ÄÊñÁõ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¾ïÈ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡£Ì£Á¹¤¹¤¾Æ¤¤ÎÁÇ¡¡200g¡¡1¡Á2¿ÍÁ°¡¡177±ß
¡¡3¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Ì£Á¹Ì£¤Î¤¹¤¾Æ¤¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÀäÂÐ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡©¤Èµ¿¤¦¤Û¤É¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡£¼«Ê¬¤ÇÄ´¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï·é¤¯¥«¥ë¥Ç¥£¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¹¤ë¤Î¤¬¸ÌÀ¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤â¥ì¥È¥í¤Ê²Ä°¦¤µ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤·¤ÆÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤¹¤ë¤Î¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¤¤¤¤«¤¹¤ßÆé¡¡200g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡290±ß
¡¡¤³¤³¤«¤é¤ÏÌµ°õ¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¡£¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¬¤ëÌµ°õ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆé¤ÎÁÇ¤¬ÂçËºî¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÄÁ¤·¤¯¤Æ¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¤¤«¤¹¤ß¡×¡£¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ä¥¨¥Ó¤Î»ÝÌ£¤¬¸ú¤¤¤¿¥È¥Þ¥È¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÍÎÉ÷Æé¤Ç¡¢¥¤¥«¡¢¥¨¥Ó¡¢Çò¿Èµû¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥Õ¡¼¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æù¤òÆþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤à¤Î¤â¥¢¥ê¡£Æé¤Î¤·¤á¤Ë¤Ï¥ê¥¾¥Ã¥È¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¤ÎÌÍ¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¥Þ¥Ã¥Á¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¿·¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¡¥¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¥«¥ì¡¼Æé¡¡200g¡¡2¡Á3¿ÍÁ°¡¡290±ß
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢Ìµ°õ¤¬¸Ø¤ë¡È¥«¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡É¤òÆé¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¾¦ÉÊ¡£¥¤¥ó¥É¥«¥ì¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥¿¡¼¥Á¥¥ó¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ìÅÙ¤Ï¤ª»î¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ê¤É¤Î²Ã¹©Æù¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤ä¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÎÐ²«¿§ÌîºÚ¡¢¥Ë¥ó¥¸¥ó¤ä¤ì¤ó¤³¤ó¤Ê¤É¤Îº¬ºÚÎà¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ëËâË¡¤Î¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¡£¶ñºà¤ò¾¯¤Ê¤á¤Ë¤·¤Æ¡¢Ãæ²ÚÌÍ¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿Æé¥é¡¼¥á¥ó¤È¤·¤ÆÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÆ¦ÞùÆé¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢¥«¥ë¥Ç¥£¤ÎÆ¦ÞùÆé¤ò¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶ñºà¤Ï¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢ÆÚÆù¡¢¥Í¥®¡¢³¤Ï·¡¢Æ¦ÉÄ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¡£¤½¤·¤ÆÆ¦Éå¤ò¤¯¤º¤·¤Æ¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤ß¤¸¤ß¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ¡¢¿´¤«¤éÂçËþÂ¡£É÷¼Ùµ¤Ì£¤Î»þ¤ä¡¢¥«¥é¥À¤¬Îä¤¨¤¿»þ¤Ë¤ÏºÇ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢³§¤µ¤ó¤â¤ª¹¥¤ß¤Î¿©ºà¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤ÆéÎÁÍý¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÊ¸¡¢¼Ì¿¿¡¿¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡ä
¡Ú¥¹¥®¥¢¥«¥Ä¥¡Û
¿©Ê¸²½¸¦µæ²È¡¢Ä¹¼÷ÈþÍÆ¿©¸¦µæ²È¡£ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¤Ë¿Ê³Ø¡£´ðÁÃ°å³Ø¡¢±ÉÍÜ³Ø¡¢È¯¹Ú³Ø¡¢ÈùÀ¸Êª³Ø¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¡£¸½ºß¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿©Ê¸²½¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½÷»ÒSPA¡ªÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³¤³°¸þ¤±ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡ØHealthy Japanese Home Cooking¡Ù¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£Ãø½ñ¡Ø¤ä¤»¤ë¥Ñ¥¹¥¿31»®¡Ù¡ÊÆüËÜ¼Â¶È½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤¬È¯ÇäÃæ¡£Instagram¡§@sugiakatsuki¡¿Twitter¡§@sugiakatsuki12