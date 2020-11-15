ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ç´ÊÃ±¤Ê¤Î¤Ë¶Å¤Ã¤Æ¤ëÉ÷¡ª¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÂç¿Í¤Î¡Ö±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¡×
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö40¡Á50Ê¬¡ÊÎä¤ä¤¹»þ´Ö¤Ï´Þ¤Þ¤º¡£¡Ë
±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê´ÝÄì15cm¡ß¹â¤µ2cm¤Î¥Ñ¥¤¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥ë¥È»®1ÂæÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¡Ä1ËçÈ¾¡Á2Ëç¡Ê18cm¡ß18cm¡Ë
¡¦¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¡Ä2¸Ä
¡¦Í±ö¥Ð¥¿¡¼¡Ä40g
¡¦º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸4¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î´Å¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¡Ë
¡¦À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡Ä100ml
¡¦Íñ¡Ä1¸Ä¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡Ë
¡¦¾®ÇþÊ´¡ÄÅ¬ÎÌ¡ÊÂÇ¤ÁÊ´ÍÑ¡Ë
²¼½àÈ÷
¡¦ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÉ½¼¨ÄÌ¤ê¤Ë²òÅà¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢¿Ä¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢½Ä¤Ë12ÅùÊ¬¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ËÀÚ¤ë¡£¡ÊÈé¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÇÇí¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥Ð¥¿¡¼¤È¹È¶Ì¤ê¤ó¤´¤òÆþ¤ì¤¿¤é¡¢Ãæ¼å²Ð¤Ç²ó¤ê¤¬È¾Æ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
£¡¡º½Åü¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢Íí¤á¤Ê¤¬¤é¼ÑµÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤¡¡²Ð¤¬ÄÌ¤ê¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤éÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨¡¢¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤ë¡£¡ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤È¤í¤Ã¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼ÑµÍ¤á¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥¡¡ÍÆ´ï¤Ë°Ü¤·¡¢Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¼Ñ¤Æ¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢ÂÔ¤¿¤º¤Ë¼¡¤Î¹©Äø¤Ø¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤ªµÞ¤®¤Î»þ¤Ï¡¢¥Ü¥¦¥ë¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¡¢É¹¿å¤òÄì¤ËÅö¤Æ¤ÆÎä¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¦¡¡ÎäÅà¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ï¡¢°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÌÊËÀ¤ò»È¤Ã¤Æ¿¤Ð¤¹¡£
§¡¡·¿¤Î¾å¤ËÃÖ¤¡¢·Á¤òÀ°¤¨¤ë¡£¤Ï¤ß½Ð¤¿ÉôÊ¬¤ÏÀÚ¤ê¤È¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÃÖ¤¯¡£
¨¡¡¥¤ò§¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¤ê¤ó¤´¤ËÍí¤á¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥¤¤ò¥µ¥¯¥Ã¤È»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢Á´ÉôÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
©¡¡¤â¤¦°ìËç¤ÎÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò¡¢¤ä¤äÂÀ¤á¤ÎÉ³¾õ¤ò2ËÜ¡¢ºÙ¤á¤ÎÉ³¾õ¤ò4ËÜÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£¡Ê¥Ñ¥¤¥«¥Ã¥¿¡¼¤ÇÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊñÃú¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¿¤Ð¤¹¤È¤¤Ë»È¤Ã¤¿ÌÊËÀ¤ò¥¬¥¤¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÀÚ¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡Ë
ª¡¡»Ä¤ê¤Î¥·¡¼¥È¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î·¿È´¤¤ò»È¤Ã¤ÆÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¦¤ÇÍ¾¤Ã¤¿Ê¬¤â¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡Ë
«¡¡É³¾õ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÃÖ¤¡¢Ã¼¤ÏÀÚ¤êÍî¤È¤¹¡£
¬¡¡·¿È´¤¤·¤¿¤â¤Î¤â¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡Êº£²ó¤Ï¡¢ÎäÅà¥Ñ¥¤¥·¡¼¥È¤ò1Ëç¤ÈÈ¾Ê¬»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·¿¤ÇÈ´¤¯·Á¾õ¤äÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»È¤¦ÎÌ¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¡¡Íñ¤òÍÏ¤¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÇö¤¯¡¢ºþÌÓ¤ò»È¤Ã¤ÆÅÉ¤ë¡£
®¡¡200¡î¤ËÇ®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬¡Á22Ê¬¾Æ¤¤¤Æ¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¡Ê¥¬¥¹¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Î¾åÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»È¤¤¤Îµ¡¼ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¾Æ¤»þ´Ö¤òÄ´Àá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¾å¤Ë¾è¤»¤ë¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Î·Á¤Ï¡¢¼«Í³¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥³¥í¥³¥í¤Î¥Ï¡¼¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¾è¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¹¥¤¤Ê·¿¤äÌÏÍÍ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤ê¤ó¤´¤â¡¢²Ð¤òÄÌ¤·¤Æ¤âÁ¯¤ä¤«¤Ç»ÀÌ£¤Î¶¯¤¤¹È¶Ì¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¼ïÎà¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤ê¤ó¤´¤Î´ÅÌ£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªº½Åü¤ÎÊ¬ÎÌ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©¤ÎÌëÄ¹¤Ë¡¢±ö¥¥ã¥é¥á¥ë¥¢¥Ã¥×¥ë¥Ñ¥¤¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª