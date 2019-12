映画『IT/イット THE END “それ”が、見えたら終わり。』が2020年2月12日(水)にデジタルセル先行配信、Blu-ray&DVDが2020年2月26日(水)にリリースされる。

27年周期に現れるIT=“それ”は、神出鬼没で変幻自在に姿形を変え、子供だけでなく大人までも恐怖のどん底に陥れ、人間にとって最恐のトラウマを与える。完結編となる本作では、前作『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』のラストで固く誓った<約束>を果たすため、27年ぶりに集う落ちこぼれの子どもたち7人=“ルーザーズ(負け犬)”の仲間たちが町に戻ることを決意する。

原作スティーヴン・キング、監督を前作に引き続きアンディ・ムスキエティが務める本作。ビル・スカルスガルド、ジェームズ・マカヴォイ、ジェシカ・チャステイン、ビル・ヘイダー、イザイア・ムスタファ、ジェイ・ライアン、ジェームズ・ランソン、アンディ・ビーンらが出演する。

数量限定生産『IT/イット THE END “それ”が見えたら、終わり。』スチールブック仕様<4K ULTRA HD&ブルーレイセット>

【初回仕様】のセル商品につくボーナス・ディスクには、第1章と第2章の舞台裏を描いた映像特典を収録。さらには本編にもカメオ出演していた原作者のスティーヴン・キングが本作の魅力を語る映像も収録。その他の映像特典を合わせて90分以上にも及ぶ豪華な収録内容になっている。

(C)2019 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

