¸µ´Ø³ØÂç£Ñ£Â¡¦ÍÇÏÈ»¿Í¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¡´ØÅì³ØÏ¢Ä´ºº¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÀµ³Î¤µ¡×
¡¡¸µ£Ô£Â£Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ´ØÀ¾³Ø±¡Âç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉôÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÍÇÏÈ»¿Í¡Ê£´£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢£Ô£Â£Ó¡Ö¥Ó¥Ó¥Ã¥È¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°£¸¡¦£°£°¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÆüÂç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Î¼éÈ÷Áª¼ê¤Ë¤è¤ë°¼Á¤ÊÈ¿Â§ÌäÂê¤Ç¡¢´ØÅì³ØÀ¸Ï¢ÌÁ¤¬ÆüÂçÂ¦¤Ë²¼¤·¤¿½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢´ØÅì³ØÏ¢¤ÏÆâÅÄÀµ¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤È°æ¾å¾©Á°¥³¡¼¥Á¡Ê£³£°¡Ë¤ò±Êµ×ÄÉÊü¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö½üÌ¾¡×½èÊ¬¡¢¼éÈ÷¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¿¹Âö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï½üÌ¾¤Ë¼¡¤¤¤Ç½Å¤¤¡Ö»ñ³ÊÇíÃ¥¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤¿µÜÀîÂÙ²ðÁª¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤Çº£µ¨¤Î¸ø¼°»î¹ç¤Î½Ð¾ì»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÍÇÏ»á¤Ï´ØÅì³ØÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤ËÄ´ºº¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤òÃÇÄêÅª¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ½èÊ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯Ä´¤Ù¤Æ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡¢Ä´ºº¤ÎÀµ³Î¤µ¤ÈÃÇÄêÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢Ä´ºº¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ë¤â¡ÖÂÅÅö¤Ê½èÊ¬¤À¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öº£²ó¤Ï¾ò·ï¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Á´ÂÎ¤Î°Õ»×¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤â°ìÁÝ¤·¤ÆÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£ÍÇÏ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤È¡¢Î¾ÊýÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÀººº¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á³¤ë¤Ù¤ÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´ü´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÃ¥¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡Ëº£¸å¤â¤³¤ÎÄ´ºº¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤À¤È»×¤¦¡£½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢´ØÅì³ØÏ¢¤ÏÆâÅÄÀµ¿ÍÁ°´ÆÆÄ¡Ê£¶£²¡Ë¤È°æ¾å¾©Á°¥³¡¼¥Á¡Ê£³£°¡Ë¤ò±Êµ×ÄÉÊü¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡Ö½üÌ¾¡×½èÊ¬¡¢¼éÈ÷¤òÅý³ç¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¿¹Âö¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï½üÌ¾¤Ë¼¡¤¤¤Ç½Å¤¤¡Ö»ñ³ÊÇíÃ¥¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¤·¤¿µÜÀîÂÙ²ðÁª¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤È¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾ò·ïÉÕ¤¤Çº£µ¨¤Î¸ø¼°»î¹ç¤Î½Ð¾ì»ñ³ÊÄä»ß½èÊ¬¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÍÇÏ»á¤Ï´ØÅì³ØÏ¢¤ÎÈ¯É½¤Ë¡ÖËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤ËÄ´ºº¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î·ë²Ì¤òÃÇÄêÅª¤ÊÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤Æ½èÊ¬¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÀâÌÀ¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¿¼¤¯Ä´¤Ù¤Æ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Í½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë¡¢Ä´ºº¤ÎÀµ³Î¤µ¤ÈÃÇÄêÅª¤Ê·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Èó¾ï¤Ë¾Ü¤·¤¯¡¢Ä´ºº¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ø¤Î½èÊ¬¤Ë¤â¡ÖÂÅÅö¤Ê½èÊ¬¤À¤È¤Ï»×¤¦¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£¡Öº£²ó¤Ï¾ò·ï¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Á´ÂÎ¤Î°Õ»×¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥Á¿Ø¤â°ìÁÝ¤·¤ÆÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤ÎÏÃ¤â¤¢¤ë¡£ÍÇÏ»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Á¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤È¡¢ÀµÄ¾¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Á¤È¡¢Î¾ÊýÂ¸ºß¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÎÀººº¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¥³¡¼¥Á¿Ø¤¬¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢Á³¤ë¤Ù¤ÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¥Á¡¼¥àºî¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢»þ´ü´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÃ¥¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¡Ê´ØÅì³ØÏ¢¤Ï¡Ëº£¸å¤â¤³¤ÎÄ´ºº¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿È½ÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤À¤È»×¤¦¡£½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡ÖÆüËÜÂç³Ø¥¢¥á¥Õ¥ÈÉô¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ëÌäÂê¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯